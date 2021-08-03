حكاية «غالية».. درة تبدأ تصوير مسلسلها الجديد

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بدأت الفنانة التونسية درة، تصوير حكاية جديدة من مسلسل «زي القمر» والذي يدور في حكايات منفصلة.

الحكاية تقع في خمسة حلقات، بعنوان «غالية» وهو اسم شخصيتها في العمل ومن تأليف عمرو الدالي وأحمد فرغلي.

يشارك درة بطولتها كل صلاح عبدالله وفرح يوسف ومراد مكرم، وتخرجها شيرين عادل التي تعود للتعاون مع درة بعد سنوات منذ قدما معا عدد من الاعمال التي حققت نجاحا جماهيريا كبيرا هي «العار» و«الريان».

كانت درة قد قدمت مجموعة من البطولات المطلقة والتي حققت ثناءا نقديا وجماهيريا مثل «الشارع اللي ورانا» وحدوتة حبيبة أمها في مسلسل نصيبي وقسمتك ومسلسل بلا دليل.

كانت الحكايات السابقة من زي القمر قد لعبت بطولتها النجمات الهام شاهين وليلى علوي وجومانا مراد.

وتنتظر درة عرض فيلمها الجديد «الكاهن» في شهر سبتمبر المقبل والذي كتبه محمد ناير ويخرجه عثمان ابو لبن ويشاركها بطولته كل من محمود حميدة واياد نصار وجمال سليمان وفتحي عبدالوهاب وحسين فهمي.