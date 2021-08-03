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وجه المنتج نصر محروس، صباح ليوم، رسالة شكر للفنان تامر حسني بعد تدخله للحل أزمة الأول مع الفنان دياب، والتي حدثت بعد خلاف بينهما حول عقد دياب الذي ينص على طرح ٨ ألبومات خلال ٨ سنوات.

وقال نصر محروس عبر «أنستجرام»:«أنا اللي بشكرك يا تامر وبشكر ربنا عليك وأنا فخور بيك كأخ ليا.. وبأفتخر بيك كأكبر فنان في جيلك!! أنا ما اقدرش يا تامر ارفضلك طلب وطبعاً دياب اخويا الصغير اللي باتمناله كل خير ونجاح».

ومن جانبه علق الفنان دياب على منشور المنتج نصر محروس قائلا: «استاذى واخويا الكبير والاب الروحى لينا كلنا ربنا يخليك لينا ويبارك فيك اشكرك على كل حاجة حلوة ربنا يراضيك ويسعدك».

وكان الفنان تامر حسني نجح أمس في الصلح بين الفنان دياب والمنتج نصر محروس، بعد خلاف بينهما حول عقد دياب الذي ينص على طرح ٨ ألبومات خلال ٨ سنوات.

وأكد تامر حسني في فيديو مع دياب ونصر محروس بثه عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء، تنازل نصر محروس عن الشرط الجزائي لعقد المطرب دياب.

وقال تامر حسني في الفيديو: «الحمد لله ربنا قدرني أكون سبب في صلح أخويا وحبيبي دياب على أخويا الكبير المنتج اللي قدمني وقدم أجيال كتير لمصر الأستاذ نصر محروس».

أضاف: «تم الصلح في منزله وتغاضى عن كامل الشرط الجزائي الواقع على الفنان دياب، ودي لفتة حقيقي مفيش منتج ممكن يعملها في الزمن ده، شكرا أستاذ نصر شكرا إنك كبرتلي ومردتليش طلبي ووقفت جنب دياب لأنه شاب ولسه في أول حياته، كل الشكر أستاذ نصر محروس».