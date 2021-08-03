سكاي نيوز: 8 أو 9 مسلحين اختطفوا السفينة «أسفلت برينسيس»

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ذكرت ذبكة سكاي نيوز الإخبارية، وفق مصدر امني، مطلع على أحداث خطف سفينة في مياة الخليج، بأن هناك احتامل ان يكون 8 أو 9 مسلحين قد اختطفوا السفينة «أسفلت برينسيس».

فيما أوضحت صحيفة طتايمز«البريطانية، نقلا عن مصادر بريطانية، ان إيران متورطة في عملية اختطاف محتملة لسفينة في مياه الخليج.

وردت وزارة الخارجية الإيرانية، واصفة التقارير الخاصة بحوادث أمنية شملت سفنا في مياه الخليج بـ«المريبة»

وبثت أربع سفن على الأقل في مياه الخليج تحذيرات، الثلاثاء، مفادها أنها فقدت السيطرة على القيادة في ظل ظروف غامضة، حيث أبلغت السلطات عن «واقعة» في المنطقة.

وأفادت السفن- ناقلة النفط جولدن بريليانت، والناقلة كامدهينو، وجاغ بوجا، وأبيس- في الوقت ذاته تقريبا عبر أجهزة تتبع نظام التعرف التلقائي الخاصة بها أنها «ليست تحت القيادة»، وفقًا لموقع «مارين ترافيك دوت كوم»، وهذا يعني عادة أن السفينة فقدت السيطرة ولم يعد بالإمكان قيادتها.

وذكرت هيئة العمليات البحرية البريطانية في وقت لاحق أن الأمر يتعلق بـ«حادث اختطاف محتمل». وأوصت الهيئة في إشعار تحذيري استند إلى مصدر من طرف ثالث السفن بتوخي الحذر الشديد.

ولكن بعد ظهر يوم الثلاثاء، قامت ناقلة كيماويات ترفع علم سنغافورة في نفس الموقع تقريبًا في مياه الخليج، واسمها Golden Brilliant، بتحديث حالة تتبع نظام AIS إلى «ليست تحت القيادة»، وفقًا لبيانات تتبع سفينة Refinitiv.

وتشير هذه الحالة إلى أن السفينة غير قادرة على المناورة بسبب ظروف استثنائية.