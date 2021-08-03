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سعد الحريري يدعو لتدويل التحقيق في ذكرى انفجار مرفأ بيروت

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سعد الحريري يدعو لتدويل التحقيق في ذكرى انفجار مرفأ بيروت سعد الحريري يدعو لتدويل التحقيق في ذكرى انفجار مرفأ بيروت

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وجه زعيم تيار المستقبل في لبنان سعد الحريري، انتقادات حادة إلى مؤسسات الدولة، الثلاثاء، في عشية الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص ودمر مناطق واسعة من المدينة.

وقال الحريري في بيان إن «تدويل التحقيق في انفجار المرفأ هو السبيل للوصول إلى الحقيقة، نظرا لأن التحقيقات في الجرائم السابقة لم تفض إلى الوصول إلى القتلة ناهيك عن محاكمتهم».

وأضاف أن الانفجار «بصمة سوداء لحالات الضياع والإنكار والتسيب والإهمال في مؤسسات الدولة السياسية والقضائية والإدارية والعسكرية».

وتابع رئيس السابق: «البركان الذي عصف ببيروت وأهلها وأحيائها، ليس منصة للمزايدات والاستثمار السياسي في أحزان المواطنين المنكوبين، واتخاذها ممرا لتسجيل المواقف إاغراق المسار القضائي بتوجيهات شعبوية لتهريب الحقيقة».

ورغم مرور عام، لم توجه أصابع الاتهام بشكل مباشر إلى أي مسؤول لبناني كبير في الانفجار الذي يمثل أسوأ كارثة في تاريخ لبنان الحديث.

وتابع الحريري: «للعدالة قاعدتان، لجنة تحقيق دولية تضع يدها على الملف وساحة الجريمة، أو تعليق القيود التي ينص عليها الدستور والقوانين وما ينشأ عنها من محاكم خاصة تتوزع الصلاحية والأحكام في الجريمة الواحدة».

المصرى اليوم

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