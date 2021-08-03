أخبار عاجلة

بايدن: القوات الأمريكية يجب ألا تقاتل وتموت في حرب رفضت القوات الأفغانية خوضها -
بايدن: لم يكن من المفترض أبدا أن تكون المهمة الأمريكية في أفغانستان بناء دولة -
مصادر: تركيا تتخلى عن خططها إزاء مطار كابول لكنها ستساعد إذا طلبت طالبان ذلك -
بايدن: لست نادما على الانسحاب من كابول.. ولن نخوض حربا بدون مصلحة -
وزير التعليم: تهنئة أوائل الثانوية العامة ظهر غدا ومؤتمر صحفي لإعلان النتيجة -
عمدة بلدية أفغانية تؤكد أنها تنتظر القتل على يد طالبان بعد اغتيالهم لوالدها -
حكمتيار: أتوجه للدوحة مع كرزاي وعبد الله عبد الله للقاء طالبان -
مستشار الرئيس: السلالات المتحورة من كورونا قد تصل مصر -
رئيس حديقة الحيوان: نجهز فخًا لضبط قرود حدائق الأهرام -
السودان: مفاوضات سد النهضة تعثرت بسبب «التعنت الإثيوبي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بالصور.. نظافة وتعقيم وجاهزية للمدارس استعدادات قوية لتعليم الطائف

Print
بمتابعة وتفقد من "اللهيبي" للوقوف على مدى الجاهزية لعودة منسوبيها ومنسوباتها

بالصور.. نظافة وتعقيم وجاهزية للمدارس استعدادات قوية لتعليم الطائف

تابع المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي، ميدانيًّا، أعمال النظافة والتعقيم التي تتم بالمدارس للوقوف على مدى الجاهزية والاستعداد لعودة منسوبيها ومنسوباتها من المعلمين والمعلمات، ثم طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية مع بدء الدراسة.

وشملت الجولة التفقدية التي قام بها "اللهيبي" برفقة مدير إدارة التشغيل والصيانة بالإدارة؛ مدارس: الابتدائية السابعة والسبعون للبنات، والروضة الثالثة عشر، والثانوية العشرون للبنات، وثانوية الحديبية للبنين، والمتوسطة الخامسة عشر للبنات، والتحفيظ الثانية الابتدائية والمتوسطة للبنات، والثانوية السادسة عشر؛ حيث اطلع على مستوى أعمال النظافة والاستعداد للعام الدراسي الجديد.

وكانت قد بدأت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف ممثلةً في إدارة التشغيل والصيانة أعمال النظافة والصيانة لديها لتهيئة المدارس والمقار التعليمية لضمان عودة حضورية آمنة للطلاب والطالبات للعام الدراسي الجديد، فيما تعمل فرق النظافة والصيانة وفق خطة زمنية محددة لتنفيذ أعمال النظافة والصيانة في أوقاتها المحددة.

هذا وأكد المدير العام للتعليم بالطائف طلال اللهيبي، على أهمية الاستعداد المبكر والأمثل لعام دراسي جديد وناجح، وأن ذلك يأتي ضمن خطة الإدارة للاستعداد للعام الجديد، وضمان عودة حضورية آمنة للطلاب والطالبات إلى مقاعد الدراسة.

وأضاف اللهيبي أن فرق النظافة ستواصل أعمالها حتى الانتهاء من تنظيف وتعقيم جميع المدارس للبنين والبنات بالطائف والمحافظات التابعة لها تعليميًّا مع نهاية الأسبوع الحالي لتكون جاهزة لاستقبال الهيئتين التعليمية والإدارية، عدا المعلمين والمعلمات الممارسين للتدريس الأحد القادم، وجاهزيتها كذلك لاستقبال طلاب وطالبات المرحلتين المتوسط والثانوية مع بداية العام الدراسي.

بالصور.. نظافة وتعقيم وجاهزية للمدارس استعدادات قوية لتعليم الطائف

بالصور.. نظافة وتعقيم وجاهزية للمدارس استعدادات قوية لتعليم الطائف

بالصور.. نظافة وتعقيم وجاهزية للمدارس استعدادات قوية لتعليم الطائف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تسجيل مبادرة "الصناعيين والمصدرين" السعوديين في المنصة الوطنية للعمل التطوعي

تسجيل مبادرة "الصناعيين والمصدرين" السعوديين في المنصة الوطنية للعمل التطوعي

بالصور .. حريق ضخم يندلع بجنوب فرنسا ويلتهم أكثر من 300 هكتار

بالصور .. حريق ضخم يندلع بجنوب فرنسا ويلتهم أكثر من 300 هكتار

"التحرش" حالات فردية في المجتمع السعودي.. والعقوبات الرادعة للمتجاوزين

"التحرش" حالات فردية في المجتمع السعودي.. والعقوبات الرادعة للمتجاوزين

خادم الحرمين الشريفين يُجري اتصالاً هاتفيًّا بالرئيس الجزائري

خادم الحرمين الشريفين يُجري اتصالاً هاتفيًّا بالرئيس الجزائري