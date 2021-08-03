«تقويم الأنشطة الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة» في رسالة دكتوراة بجامعة بنها

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منحت كلية التربية الرياضية بنين جامعة بنها درجة الدكتوراه بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف للباحث محمد توفيق عبدالوهاب الملط المدرس المساعد، عضو هيئة التدريس بالجامعة، عن رسالته التي حملت عنوان «تقويم الأنشطة الرياضية لذوى الاحتياجات الخاصة»، تحت إشراف كل من الدكتور أيمن على الشاعر، أستاذ الإدارة الرياضية بكلية التربية الرياضية بجامعة الزقازيق، والدكتورمحمد أحمد منصور، أستاذ بقسم الإدارة الرياضية كلية التربية الرياضية جامعة بنها.

وضمت هيئة المناقشة والحكم كلا من: ا. د/ نبيل خليل ندا، أستاذ الإدارة الرياضية المتفرغ والعميد الأسبق لكلية التربية الرياضية بنين بجامعة بنها «مناقشًا ورئيس»، وا.د/ يحيى فكرى محروس، أستاذ الإدارة الرياضية المتفرغ ورئيس قسم الإدارة الأسبق بكلية التربية الرياضية بجامعة طنطا «مناقشا وعضوا» ا.د/ أيمن عبدالحميد الشاعر، أستاذ الإدارة الرياضية بكلية التربية الرياضية بجامعة الزقازيق «مشرفا وعضوا».

وخلصت الدراسة التي أجراها الباحث في «تقويم الأنشطة الرياضية لذوى الاحتياجات الخاصة» إلى الاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة في مختلف الأنشطة الرياضية واندماجهم مع أفراد المجتمع لإمكانية الاستفادة بمشاركتهم في البطولات العربية والأفريقية والدولية.