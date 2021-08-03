لأدائهم المشرف.. جامعة بنها تكرم عدد عاملات النظافة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرمت شيرين شوقي أمين عام جامعة بنها، الثلاثاء، عددا من عاملات النظافة التابعين للشركة التي تتولى أعمال النظافة داخل إدارة الجامعة.

وقال بيان صحفي الثلاثاء، إنه تم منح المكرمات شهادة تقدير، وذلك لما بذلوه من جهد وأدائهم المشرف في العمل، والمشاركة في الفعاليات التي نظمتها الجامعة خلال الفترة الماضية.

جاء التكريم بحضور رفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية، وأيمن بيومي أمين الجامعة المساعد للشئون المالية، ونرمين أبوالخير مدير عام الشؤون الإدارية، وإبراهيم فتحي مدير موقع الشركة.