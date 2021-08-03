تجارة جامعة عين شمس تنظم قافلة لمحو الأمية بحي العجوزة

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نظمت كلية التجارة جامعة عين شمس، قافلة مجتمعية بحى العجوزة بمحافظة الجيزة تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور خالد قدرى عميد الكلية والدكتور عاشور أحمد عمرى رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتعليم الكبار.

وصرحت دكتورة جيهان رجب وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بأن القافلة جاءت في إطار جهود الدولة والسعي نحو تحقيق هدف القضاء على الأمية والذى يعد أحد المحاور المهمة التي تقوم عليها استراتيجية مصر للتنمية المستدامة لرؤية مصر ٢٠٣٠، وإن لم يعد وجود مصطلح الأمية أمرًا محبذًا الآن لأنه يشكل أحد المعوقات الرئيسية أمام عملية التنمية خاصة ما نعيشه الآن، في ظل التحول الرقمى وعصر التكنولوجيا الذي يتسم بتطوراته السريعة المتلاحقة.

وتابعت: «الشباب هم الركيزة الأساسية التي تقوم عليها الدول لما يمتلكونه من معرفة وعقول تشع بالأفكار والرؤى التي تسهم في تحقيق التنمية، وفي ضوء الخطوات الجادة والبناءة التي قامت بها جامعة عين شمس تفعيلًا للمشروع القومي لمحو الأمية».

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