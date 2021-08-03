رئيس جامعة الزقازيق يفتتح وحدة الميكروسكوب الإلكتروني بكلية العلوم

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افتتح الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، وحدة الميكروسكوب الإلكتروني بمركز البحوث والدراسات العلمية بكلية العلوم، ومعملين للكيمياء الحيوية لطلاب البكالوريوس بالكلية، يرافقه الدكتور خالد الدرندلي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، بحضور الدكتور جمال عنان عميد الكلية، والدكتور كرم طلب وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد شريف وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد إسماعيل وكيل الكلية لشئون البيئة، والدكتور محمود سطوحي مسؤول وحدة الإبتكار بإدارة مشروعات التطوير، وعدد من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والطلاب .

أعرب الدكتور عثمان شعلان عن اهتمام وحرص الجامعة بدعم وتطوير كل ما يلزم لخدمة البحث العلمي والعملية البحثية، وأن أعمال التحديث بوحدة الميكروسكوب الإلكتروني تضمن جودة تقديم الخدمات للجهات البحثية المختلفة بإعتبارها وحدة ذات طابع خاص، وكذلك زيادة الأبحاث العلمية المنشورة، ورفع ترتيب ومكانة جامعة الزقازيق على المستويين المحلي والعالمي، وما يترتب عليه من زيادة للموارد الذاتية للجامعة والكلية .

وخلال تفقده استمع رئيس الجامعة لعرض من عميد الكلية حول أعمال التجديد التي قامت بها شركة جويل اليابانية لصيانة جهازي الميكروسكوب النافذ، والميكروسكوب الماسح وتركيب وحدتين لنقل الصورة تابعة لكل منهما، كما شملت أعمال التحديث إمداد المركز بجهاز الميكروتوم لتقطيع العينات النسيجية وتجهيزها للتصوير .

وأشار إلى أن عمليات التحديث والصيانة نفذت تبعاً للمشروع الممول بـ 2 مليون جنيه تحت مبادرة Science Up، من أكاديمية البحث العلمي كفاءة تصوير العينات البيولوجية ومحتويات الخلية الداخلية بحجم تكبير يصل إلى 700 ألف مرة .

تجدر الإشارة إلى أن المركز يقوم بتوفير الاحتياجات التعليمية والبحثية والتدريبية للمجتمع الداخلي للكليات وقطاعات الجامعة وللمجتمع الخارجي من الشركات والورش وقطاع الأعمال العام والخاص وعمل الاستشارات البيئية ودراسات الأثر البيئي وكل ما يتعلق بخدمات النشر العلمي والتدريب والمعلومات والحسابات العلمية، بالإضافة إلى إجراء التحاليل المعملية لأعمال البحث العلمي للكليات العلمية وكذلك الهيئات والمؤسسات المختلفة بالمجتمع .