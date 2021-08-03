أخبار عاجلة

تسجيل مبادرة "الصناعيين والمصدرين" السعوديين في المنصة الوطنية للعمل التطوعي -
بالصور .. حريق ضخم يندلع بجنوب فرنسا ويلتهم أكثر من 300 هكتار -
"التحرش" حالات فردية في المجتمع السعودي.. والعقوبات الرادعة للمتجاوزين -
خادم الحرمين الشريفين يُجري اتصالاً هاتفيًّا بالرئيس الجزائري -
في افتتاح الجولة الثانية من الدوري.. "الاتحاد" يزلّزل مرمى "الرائد" بثلاثية -
"الشمري": أمريكا فشلت بأفغانستان.. والأفغان يتهمونها بتسليم دولتهم لـ"طالبان" -
استشاري تغذية يكشف فوائد وأضرار «ريجيم النوم» -
الريجسير إبراهيم عمران يكشف كواليس ضربه لـ«أحمد زكي» بالقلم -
تعرف على المواعيد الجديدة لضخ مياه الشرب بأحياء مدينة الغردقة -
استشاري يحظر إجراء عملية تحويل المسار في هذه الحالة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

رئيس جامعة الزقازيق يفتتح وحدة الميكروسكوب الإلكتروني بكلية العلوم

Print
رئيس جامعة الزقازيق يفتتح وحدة الميكروسكوب الإلكتروني بكلية العلوم رئيس جامعة الزقازيق يفتتح وحدة الميكروسكوب الإلكتروني بكلية العلوم

اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، وحدة الميكروسكوب الإلكتروني بمركز البحوث والدراسات العلمية بكلية العلوم، ومعملين للكيمياء الحيوية لطلاب البكالوريوس بالكلية، يرافقه الدكتور خالد الدرندلي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، بحضور الدكتور جمال عنان عميد الكلية، والدكتور كرم طلب وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد شريف وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد إسماعيل وكيل الكلية لشئون البيئة، والدكتور محمود سطوحي مسؤول وحدة الإبتكار بإدارة مشروعات التطوير، وعدد من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والطلاب .

أعرب الدكتور عثمان شعلان عن اهتمام وحرص الجامعة بدعم وتطوير كل ما يلزم لخدمة البحث العلمي والعملية البحثية، وأن أعمال التحديث بوحدة الميكروسكوب الإلكتروني تضمن جودة تقديم الخدمات للجهات البحثية المختلفة بإعتبارها وحدة ذات طابع خاص، وكذلك زيادة الأبحاث العلمية المنشورة، ورفع ترتيب ومكانة جامعة الزقازيق على المستويين المحلي والعالمي، وما يترتب عليه من زيادة للموارد الذاتية للجامعة والكلية .

وخلال تفقده استمع رئيس الجامعة لعرض من عميد الكلية حول أعمال التجديد التي قامت بها شركة جويل اليابانية لصيانة جهازي الميكروسكوب النافذ، والميكروسكوب الماسح وتركيب وحدتين لنقل الصورة تابعة لكل منهما، كما شملت أعمال التحديث إمداد المركز بجهاز الميكروتوم لتقطيع العينات النسيجية وتجهيزها للتصوير .

وأشار إلى أن عمليات التحديث والصيانة نفذت تبعاً للمشروع الممول بـ 2 مليون جنيه تحت مبادرة Science Up، من أكاديمية البحث العلمي كفاءة تصوير العينات البيولوجية ومحتويات الخلية الداخلية بحجم تكبير يصل إلى 700 ألف مرة .

تجدر الإشارة إلى أن المركز يقوم بتوفير الاحتياجات التعليمية والبحثية والتدريبية للمجتمع الداخلي للكليات وقطاعات الجامعة وللمجتمع الخارجي من الشركات والورش وقطاع الأعمال العام والخاص وعمل الاستشارات البيئية ودراسات الأثر البيئي وكل ما يتعلق بخدمات النشر العلمي والتدريب والمعلومات والحسابات العلمية، بالإضافة إلى إجراء التحاليل المعملية لأعمال البحث العلمي للكليات العلمية وكذلك الهيئات والمؤسسات المختلفة بالمجتمع .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بايدن: القوات الأمريكية يجب ألا تقاتل وتموت في حرب رفضت القوات الأفغانية خوضها

بايدن: القوات الأمريكية يجب ألا تقاتل وتموت في حرب رفضت القوات الأفغانية خوضها

بايدن: لم يكن من المفترض أبدا أن تكون المهمة الأمريكية في أفغانستان بناء دولة

بايدن: لم يكن من المفترض أبدا أن تكون المهمة الأمريكية في أفغانستان بناء دولة

مصادر: تركيا تتخلى عن خططها إزاء مطار كابول لكنها ستساعد إذا طلبت طالبان ذلك

مصادر: تركيا تتخلى عن خططها إزاء مطار كابول لكنها ستساعد إذا طلبت طالبان ذلك

بايدن: لست نادما على الانسحاب من كابول.. ولن نخوض حربا بدون مصلحة

بايدن: لست نادما على الانسحاب من كابول.. ولن نخوض حربا بدون مصلحة