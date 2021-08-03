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انتحار 4 أفراد أمن ممن تعاموا مع حادث اقتحام الكونجرس الأمريكي في يناير الماضي

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انتحار 4 أفراد أمن ممن تعاموا مع حادث اقتحام الكونجرس الأمريكي في يناير الماضي انتحار 4 أفراد أمن ممن تعاموا مع حادث اقتحام الكونجرس الأمريكي في يناير الماضي

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كشفت إدارة شرطة واشنطن العاصمة، انتحار اثنين آخرين من رجال الأمن الذين تعاملوا مع الهجوم الذي استهدف مبنى الكونجرس الأمريكي «الكابيتول» في 6 يناير الماضي، وبذلك ارتفع عدد حالات الانتحار المعروفة بين أفراد الأمن الذين كانوا يحرسون المبنى إلى 4 حالات، وفقا لوكالة «رويترز».

وقال المتحدث باسم الإدارة هيو كارو، في بيان إنه تم العثور على جنثر هاشيدا ميتا في منزله يوم الخميس، مضيفا أن كايل ديفريتاج، وهو من إدارة شرطة العاصمة أيضا، وممن تعاملوا كذلك مع الهجوم، وجد ميتا في 10 يوليو، لافتا إلى أنه انتحر أيضا.

وانتحر جيفري سميث، من إدارة شرطة العاصمة، وهوارد لايبنغود، من شرطة تأمين الكونجرس، في وقت لاحق بعدما شاركا في صد الهجوم.

وكان المئات من أنصار الرئيس السابق دونالد قد اقتحموا مبنى الكونجرس في محاولة فاشلة لمنع التصديق على فوز الرئيس جو بايدن في الانتخابات، وتوفي أربعة في أحداث العنف في ذلك اليوم.

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