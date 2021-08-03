أخبار عاجلة

تسجيل مبادرة "الصناعيين والمصدرين" السعوديين في المنصة الوطنية للعمل التطوعي -
بالصور .. حريق ضخم يندلع بجنوب فرنسا ويلتهم أكثر من 300 هكتار -
"التحرش" حالات فردية في المجتمع السعودي.. والعقوبات الرادعة للمتجاوزين -
خادم الحرمين الشريفين يُجري اتصالاً هاتفيًّا بالرئيس الجزائري -
في افتتاح الجولة الثانية من الدوري.. "الاتحاد" يزلّزل مرمى "الرائد" بثلاثية -
"الشمري": أمريكا فشلت بأفغانستان.. والأفغان يتهمونها بتسليم دولتهم لـ"طالبان" -
استشاري تغذية يكشف فوائد وأضرار «ريجيم النوم» -
الريجسير إبراهيم عمران يكشف كواليس ضربه لـ«أحمد زكي» بالقلم -
تعرف على المواعيد الجديدة لضخ مياه الشرب بأحياء مدينة الغردقة -
استشاري يحظر إجراء عملية تحويل المسار في هذه الحالة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

المسابقات تعلن مواعيد مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين

Print
تنطلق الاثنين 6 سبتمبر المقبل

المسابقات تعلن مواعيد مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين

أصدرت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الثلاثاء، جدول مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين، للموسم الرياضي 2021/ 2022م، ومواعيد مباريات الدور الأول من المسابقة التي ستنطلق الاثنين 6 سبتمبر 2021، بينما ستكون نهاية مباريات الدور الأول في يوم الأربعاء 12 يناير من عام 2022م.

وقامت الإدارة التنفيذية لدوري الأمير محمد بن سلمان بالتنسيق مع لجنة المسابقات والأندية خلال الفترة الماضية بشأن روزنامة الموسم الرياضي للدوري، والاتفاق على أن تقام المباريات خلال الأسبوع على مدار 3 أيام عكس السابق عندما كانت تقام في يومين؛ وذلك لتوزيع مباريات الجولة الواحدة وإتاحة الفرصة لمشاهدة المباريات والنقل التلفزيوني لأكبر عدد منها.

وراعت اللجنة في إعداد الجدول جاهزية الملاعب ‏ومواعيد الصيانة السنوية والزراعة الشتوية بالتنسيق مع الإدارة المعنية في وزارة الرياضة.

كما راعت اللجنة في إعداد الجدول تساوي الفرص وعدالة المنافسة بين الأندية بحيث يلعب كل فريق في الدور الواحد بين 9 و10 مباريات على أرضه، على أن يكون لكل فريق في الجولتين الأخيرة مباراة على أرضه ومباراة خارج أرضه "مع مراعاة الملاعب المشتركة بين الأندية في الجولتين الأخيرة لإقامة مباريات كل جولة في وقت واحد".

وفيما يخص الدور الثاني فسيكون تسلسل جولات الدور الثاني هو انعكاس تام مشابه لتسلسل جولات الدور الأول، على أن تعلن مواعيد مبارياته لاحقًا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تسجيل مبادرة "الصناعيين والمصدرين" السعوديين في المنصة الوطنية للعمل التطوعي

تسجيل مبادرة "الصناعيين والمصدرين" السعوديين في المنصة الوطنية للعمل التطوعي

بالصور .. حريق ضخم يندلع بجنوب فرنسا ويلتهم أكثر من 300 هكتار

بالصور .. حريق ضخم يندلع بجنوب فرنسا ويلتهم أكثر من 300 هكتار

"التحرش" حالات فردية في المجتمع السعودي.. والعقوبات الرادعة للمتجاوزين

"التحرش" حالات فردية في المجتمع السعودي.. والعقوبات الرادعة للمتجاوزين

خادم الحرمين الشريفين يُجري اتصالاً هاتفيًّا بالرئيس الجزائري

خادم الحرمين الشريفين يُجري اتصالاً هاتفيًّا بالرئيس الجزائري