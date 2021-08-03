صحة الشرقية تناشد المواطنين عدم التعرض المباشر لآشعة الشمس

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أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، رفع درجة الاستعداد بأقسام الحروق والصدمات الحرارية بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية، وبالمراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة، وذلك تزامناً مع الموجة الحارة هذا الأسبوع، موجهاً بزيادة القوى البشرية من الأطباء الاستشارين والأخصائيين بهذه الأقسام، وتوفير المخزون الكافي من الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بالصدمات الحرارية، بأقسام الإستقبال والطوارئ، وغرف علاج الصدمات الحرارية، مع التأكد من وضع اسطوانات الأكسجين في أماكن جيدة التهوية، وبعيدة تماما عن أشعة الشمس المباشرة، وتكليف مديري الإدارات الصحية ومديري المستشفيات، بالمرور على المخازن الخاصة بمنافذ تقديم الخدمة الطبية، مع فرق السلامة والصحة المهنية، واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة، لمنع حدوث أي طوارئ خلال تلك الفترة.

كما شدد وكيل الوزارة على الإدارة العامة للطب العلاجي، والإدارة العامة للطب الوقائي، بالعمل على مدار الساعة، وانعقاد غرفة الطوارئ بالمديرية لإستقبال أي بلاغات والتعامل الفوري معها، خلال هذه الفترة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه البلاد موجة شديدة الحرارة على كافة الأنحاء، وسط توقعات هيئة الأرصاد الجوية من استمرار هذه الموجة حتى الأسبوع المقبل، حيث تصل درجات الحرارة المحسوسة بالقاهرة ٤٤ درجة وجنوب البلاد 46 درجة.

ويناشد الدكتور هشام مسعود المواطنين وخاصة المزارعين بتوخي الحذر، وعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة خاصة في وقت الذروة، وارتداء غطاء الرأس، وتجنب التواجد في أماكن سيئة التهوية.

كما أكد أهمية شرب المياه والعصائر الباردة المرطبة، وارتداء ملابس قطنية فضفاضة، وعدم ترك مواد قابلة للاشتعال في السيارات.