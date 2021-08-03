بمشاركة محافظ بني سويف.. اتفاقية تعاون بين جامعتي النهضة ونورث كنتاكي الأمريكية

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وقعت جامعة النهضة ببنى سويف مذكرة تفاهم مع جامعة نورث كنتاكي الأمريكية في مختلف المجالات بحضور الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف والدكتور حسام الملاحي رئيس جامعة النهضة والمهندس محمد الرشيدي رئيس مجلس أمناء جامعة النهضة والدكتور حسن حسب النبي عميد كلية إدارة الاعمال بجامعة نورث كنتاكي.

وذكر بيان صادر اليوم عن جامعة النهضة أن الاتفاقية تضمنت 3 محاور، الأول ويشمل اتفاقية اطار عام للتعاون بين الجامعتين في المجال الأكاديمي والعلمي والبحثي والتبادل الطلابي، والثاني اتفاقية تعاون بين كلية إدارة الاعمال بجامعة النهضة وكلية إدارة الاعمال بجامعة نورث كنتاكي حيث يتم منح الطالب شهادة مزدوجة من الكليتين على ان يقوم الطالب بدارسة السنة الاولي والثانية بجامعة النهضة ويدرس السنة الثالثة والرابعة بجامعة نورث كنتاكي على أن يعامل الدارس معاملة المواطن الأمريكي اثناء الدراسة بالولايات المتحدة الامريكية مما له عظيم الأثر في تقليل التكاليف الدراسية وفي نهاية فترة الدراسة يحصل الطالب على درجه البكالوريوس من كلا الجامعتين في تخصصات المحاسبة وإدارة الاعمال والاقتصاد.

وأشار البيان إلى أن المحور الثالث من الاتفاقية يتضمن التعاون في منح الماجيستير المهني ويشتمل على دراسة الطالب بكلا الجامعتين ويتم منحه درجة الماجيستير المهني من كلا الجامعتين أيضا ويعامل معاملة المواطن الأمريكي اثناء استكمال دراسته بجامعة نورث كنتاكي الامريكية.

وأكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف- في كلمته خلال توقيع الاتفاقية- أهمية دعم الراوبط والتعاون بين الجامعات المصرية الخاصة ونظيرتها الأمريكية بما ينعكس على دعم جودة الأداء التعليمي ومنظومة التعليم العالي من خلال تعزيز التعاون وتبادل الرؤى والخبرات والأفكار والمساهمة في تدعيم العلاقات العلمية بين كوادر الجامعتين من خلال إجراء مشروعات وأبحاث وعقد جلسات ومؤتمرات وندوات علمية مشتركة.

من جانبه، قال الدكتور أشيش فيادي رئيس جامعة نورث كنتاكي إنه سعيد بتوقيع اتفاقية مع جامعة النهضة وهي تعد أكبر جامعة في صعيد مصر، مشيدا بالمستوى بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه الجامعة على مختلف الأصعدة الدراسية والبحثية والمجتمعية وأيضا تميز خريجي الجامعة وطرق التدريس بها.

بدوره أشاد الدكتور حسام الملاحي رئيس جامعة النهضة، بالجهود التي تم بذلها منذ شهور للترتيب لهذه الاتفاقية والتي تعد بداية اتفاقيات عديدة على مستوي جميع الكليات مع الجامعة الامريكية العريقة.

وذكر الملاحي أن الدولة المصرية تضع العلم موضع الأهمية القصوى وهذا الامر واضح جدا في خطابات الرئيس عبدالفتاح السيسى حيث يؤكد دائما على أهمية بناء الإنسان، وهو الأمر الذي تسعى جامعة النهضة إلى تطبيقه من خلال التواصل مع كبرى جامعات العالم من أجل اعداد خريج يواكب خريجي أكبر الجامعات في العالم.

بمشاركة محافظ بني سويف.. اتفاقية تعاون بين جامعتى النهضة ونورث كنتاكى الأمريكية