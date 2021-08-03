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بعد الكشف عن بوستر ألبومه.. حماقي يطلق أولى أغاني «يا فايتني» الخميس

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بعد الكشف عن بوستر ألبومه.. حماقي يطلق أولى أغاني «يا فايتني» الخميس بعد الكشف عن بوستر ألبومه.. حماقي يطلق أولى أغاني «يا فايتني» الخميس

لاقتراحات اماكن الخروج

عقب كشف المطرب محمد حماقي عن بوستر ألبومه الجديد «يا فاتني» مساء أمس الاثنين عبر صفحته على موقعي «فيس بوك» و«انستجرام»، تبادل عشرات الآلاف من محبيه حول العالم للبوستر على مختلف المنصات الاجتماعية مصحوبًا بكلمات إعجاب واشتياق وترقب بالإضافة إلى تعليقات تؤكد ثقتهم في أن اختيارات نجمهم للكلمات واللون الموسيقي المميز لاغانيه لما له من ذوق وقدرة في توفيق صناع كل ألبوم له لخروج كل أغنية في كأفضل منتج غنائي.

وأكد حمدي بدر، مدير أعمال حماقي، أن أولى أغاني البوم «يا فاتني» من المقرر اطلاقها يوم الخميس القادم عبر المنصات الموسيقية الإلكترونية.

وأشار إلى أن الألبوم يعد أولى إنتاجات شركة Ki records وأنه سيتم الكشف عن المزيد من التفاصيل حول أغاني الالبوم ودور شركة الإنتاج خلال الأيام القليلة المقبلة.

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