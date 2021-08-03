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رئيسي خلال تنصيبه رئيسا لإيران: «أينما تغافلنا عن نصائح المرشد تعرضنا للمشاكل»

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رئيسي خلال تنصيبه رئيسا لإيران: «أينما تغافلنا عن نصائح المرشد تعرضنا للمشاكل» رئيسي خلال تنصيبه رئيسا لإيران: «أينما تغافلنا عن نصائح المرشد تعرضنا للمشاكل»

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قال إبراهيم رئيسي اليوم الثلاثاء، خلال حفل تنصيبه رئيسا لإيران إننا «أينما تغافلنا عن نصائح المرشد الأعلى والخط الثوري تعرضنا للمشاكل».

وقال رئيسي إن الانتخابات بثت اليأس بين أعداء إيران وجسدت سلطة الشعب، مشيرا إلى أن الشعب حاول إيصال العديد من الرسائل من خلال المشاركة بالانتخابات ومنها تأكيده على مكافحة الفساد والتمييز.

وأضاف أن «الشعب أراد تغيير الوضع الحالي من خلال المشاركة في الانتخابات».

وقال: «الوضع المعيشي للمواطنين ليس جيدا»، مشددا على أنه «من الضروري إيجاد حلول للأزمات والمشكلات الاقتصادية».

وأكد أنه «إضافة إلى تضرر الوضع المعيشي، فإن ثقة المواطنين بالحكومة أيضا متضررة، والحكومة الجديدة ستعمل على تغيير الوضع بناء على رؤية المرشد».

وقال رئيسي إننا «سنعمل على رفع العقوبات عن إيران لكننا لا نربط الملفات الاقتصادية بالعقوبات»، وأكد أن «الصعوبات المعيشية والاقتصادية وجائحة كورونا ومشكلات المياه والخدمات هي من أبرز التحديات التي نواجهها».

ولفت رئيسي إلى أننا «حددنا مكامن الخلل في مختلف المجالات ونعد المواطنين بالعمل على رفعها»، وقال: «سنغير الوضع الحالي من خلال الاعتماد على الطاقات الشبابية وتجارب الخبراء ونخب المجتمع».

المصرى اليوم

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