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أوروبا تعترف بشهادة سان مارينو للمطعمين بلقاح سبوتنيك V

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أوروبا تعترف بشهادة سان مارينو للمطعمين بلقاح سبوتنيك V أوروبا تعترف بشهادة سان مارينو للمطعمين بلقاح سبوتنيك V

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قال مفوض العدل الأوروبي ديدييه ريندرز، إن الاتحاد الأوروبي يعترف بشهادة تطعيم ضد المستجد، الصادرة في سان مارينو.

وذكر المفوض الأوروبي، أن هذه الوثائق باتت من الآن فصاعدا، صالحة للاستخدام في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي وفي دول منطقة شنجن، وفق موقع صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي.

وأضاف ديدييه رايندرز: «يسعدني أن أرى انضمام المزيد من البلدان، إلى نظام شهادات كوفيد الرقمية، في الاتحاد الأوروبي».

ووفقا لهذا المسؤول الأوروبي، تتخذ المفوضية الأوروبية «إجراءات فعالة للاعتراف بشهادات التطعيم ضد كوفيد الصادرة عن دول أخرى»، وفق اليوم.

ويشار إلى أن اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا «سبوتنيك V»، يعتبر اللقاح الرئيسي المستخدم في سان مارينو، لحماية السكان من عدوى فيروس كورنا المستجد.

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