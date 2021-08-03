اتحاد الشغل يطالب سعيّد بالإسراع في تعيين رئيس للحكومة التونسية

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دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، صاحب التأثير الواسع على الحياة السياسية في البلاد، الثلاثاء الرئيس قيس سعيّد إلى الإسراع بتعيين رئيس للحكومة في وقت تشير فيه مصادر داخل المنظمة النقابية إلى أن مكتبها التنفيذي بصدد بحث مشروع خريطة طريق قد تمثل مخرجًا للأزمة السياسية في البلاد. وتتجه أنظار المراقبين الأربعاء إلى حركة النهضة التي تعقد اجتماعًا لمجلس الشورى في خضم خلافات داخل الحزب وانتقادات حادة لزعيمه راشد الغنوشي.

وطالب الاتحاد العام التونسي للشغل صاحب التأثير السياسي الواسع في البلاد الثلاثاء الرئيس قيس سعيّد بالإسراع فى تعيين رئيس للوزراء وتشكيل حكومة لمواجهة التحديات العاجلة، وقال إنه لا يمكن انتظار 30 يوما لتشكيل الحكومة.

وقال سامي الطاهري المتحدث باسم الاتحاد إنه «لا يمكننا الانتظار 30 يوما لإعلان الحكومة».

وأضاف: «علينا الإسراع في تشكيل الحكومة لتكون قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والصحية».

تأتي دعوة اتحاد الشغل بعد تسعة أيام من إقالة سعيّد لرئيس الوزراء وتجميد الحكومة واستئثاره بالسلطات التنفيذية في خطوة وصفها خصومه بالانقلاب.

ودافع سعيّد عن تلك الخطوة قائلا إنها "دستورية وتعهد بحكم البلاد بالتعاون مع رئيس جديد للوزراء، لكنه لم يعلن حتى الآن عن تكليف أي شخصية".

وبدا أن خطوة سعيّد المفاجئة في 25 يوليو تحظى بتأييد شعبي واسع، لكنه أثار مخاوف بشأن مستقبل النظام الديمقراطي الذي تبنته تونس بعد ثورة 2011 التي أطلقت شرارة الربيع العربي.

ولم يعلن سعيّد حتى الآن عن خريطة طريق لإنهاء فترة الطوارئ التي حددها في البداية بشهر واحد، لكنه أوضح لاحقا في أمر رئاسي أنه يمكن تمديدها لشهرين.

وأفاد مراسل فرانس24 في تونس أن المكتب التنفيذي في الاتحاد يناقش الثلاثاء مشروع خريطة طريق سياسية لإخراج البلاد من الأزمة، لكنه لن يعرضها على سعيّد إلا بعد تعيين رئيس حكومة.

فيما كشف مصدر مقرب من القصر الرئاسي في قرطاج أن سعيّد قد يعلن رئيس الوزراء الجديد الثلاثاء. وذكرت مصادر لرويترز أن محافظ البنك المركزي مروان العباسي ووزيري المالية السابقين حكيم حمودة ونزار يعيش من بين المرشحين البارزين لشغل المنصب.

كانت حركة النهضة الإخوانية، الذراع السياسية لتنظيم الإخوان في تونس، لعبت دورا كبيرا، في الدفاع عن الإرهابيين وإخراجهم من السجون، والدفع بهم في بؤر الإرهاب، سواء في سوريا والعراق وليبيا، حسبما ورد في تقرير عرضته قناة «مداد نيوز»، الذي يُعرض على موقع «يوتيوب».