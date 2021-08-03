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اتخذ مسؤولو نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، قرارًا جديدًا بشان تجديد عقود رباعي الفريق الأول لكرة القدم، في الفترة الجارية.

فقد قرر مسؤولو الزمالك تأجيل ملف التجديد لرباعي الفريق طارق حامد ومحمد أبو جبل والمغربي أشرف بن شرقي ومحمد عبد الشافي، إلى نهاية بطولة الدوري.

وجاء قرار إدارة الزمالك بعدم فتح الملف في الوقت الحالي حتى لا يتأثر اللاعبين بشكل سلبي خاصة أن الفريق مقبل على مباريات هامة وصعبة في بطولة الدوري، في ظل منافسته على التتويج بالبطولة.

وكان مسؤولو الزمالك، نجحوا في الأيام الماضية في تجديد عقود الثنائي أحمد سيد زيزو ومحمود حمدي الونش.

يُذكر أن الزمالك يستعد لخوض مباراة غزل المحلة، المقرر لها السبت المقبل، على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.