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البولندية أنيتا تحرز ثالث ذهبية أولمبية على التوالي

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البولندية أنيتا تحرز ثالث ذهبية أولمبية على التوالي البولندية أنيتا تحرز ثالث ذهبية أولمبية على التوالي

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توجت البولندية أنيتا فودارتشيك بثالث ذهبية أولمبية على التوالي في الإطاحة بالمطرقة في منافسات ألعاب القوى ضمن دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو اليوم الثلاثاء لتعزز مكانتها كأفضل رياضية على مر العصور.

وتفوقت فودارتشيك صاحبة الرقم القياسي العالمي على الجميع عندما سجلت 78.48 متر لتصبح أول رياضية تفوز ببطولة مسابقة فردية في ألعاب القوى في 3 دورات أولمبية متتالية.

وحصلت الصينية وانغ تشينغ على الميدالية الفضية بعد أن سجلت 77.03 متر في الرمية الأخيرة في حين ذهبت البرونزية إلى البولندية مالفينا كوبرون التي احتلت المركز الثالث.

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