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أدريس وزاهر يعربان عن سعادتهما بـ«مهاب» نجم الغطس

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أدريس وزاهر يعربان عن سعادتهما بـ«مهاب» نجم الغطس أدريس وزاهر يعربان عن سعادتهما بـ«مهاب» نجم الغطس

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أعرب المهندس ياسر ادريس رئيس اتحاد السباحة عن سعادته بالنتيجة التي حققها مهاب مهيمن بطل الغطس في اوليمبياد طوكيو، حيث يعد بلوغه النهائى وحصوله على المركز ١١ في منافسات المنصة سلم ٣ أمتار، إنجاز تاريخى كبير لم يتحقق منذ ٧٣ عاما.
وكان آخر إنجاز مصري في الغطس هو احتلال كمال على حسن المركز السابع في منافسات المنصة المتحركة سلم ٣ أمتار بأولمبياد لندن ١٩٤٨.
في حين أكد المهندس ابراهيم زاهر سكرتير عام الاتحاد أن مهاب أسعد السباحة المصرية بما حققه من انجاز تاريخى، موجها الشكر للدور المميز التي قامت به لجنة الغطس باتحاد السباحة طوال فترة الاعداد لطوكيو، مشيرا إلى ان لعبة السباحة هي لعبة ارقام في المقام الاول، لذلك فان اجزاء من الثانية قد تؤثر على ترتيب بعض السباحين، ولكن المعايير الفنية ورؤية المختصين تختلف، لذلك فإن تمتلك مجموعة جيدة من السباحين لابد من الحفاظ عليها، وعدم تسرع البعض في اصدار احكام مطلقة.

المصرى اليوم

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