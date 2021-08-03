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بينهم 10 رؤساء حكومات و20 رئيس برلمان من 73 دولة يشاركون في تنصيب الرئيس الإيراني

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بينهم 10 رؤساء حكومات و20 رئيس برلمان من 73 دولة يشاركون في تنصيب الرئيس الإيراني بينهم 10 رؤساء حكومات و20 رئيس برلمان من 73 دولة يشاركون في تنصيب الرئيس الإيراني

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كشفت السلطات الإيرانية اليوم الثلاثاء عن الوفود المشاركة في حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي، يتقدمهم رئيس مجلس الشعب السوري حمودة صباغ.

ويشارك 115 شخصية رسمية، بمن فيهم 10 رؤساء حكومة و20 رئيس برلمان و11 وزير خارجية و10 وزراء آخرون من 73 دولة في انحاء العالم.

أعلنت أن من ضمن المشاركين رؤساء وأعضاء 11 منظمة دولية واقليمية وممثل الأمين العام للأمم المتحدة، وكل من رئيس منظمة أوبك والاتحاد الأوروبي واتحاد اوراسيا واتحاد البرلمانات الاسلامية والاسيوية ومنظمة ايكو وسيكا ومجموعة الدول الثماني النامية.

وستقام أداء اليمين الدستورية من قبل رئيس الجمهورية ابراهيم رئيسي، الخميس المقبل في قاعة مجلس الشورى الاسلامي بطهران.

المصرى اليوم

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