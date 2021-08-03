أخبار عاجلة

استشاري تغذية يكشف فوائد وأضرار «ريجيم النوم» -
الريجسير إبراهيم عمران يكشف كواليس ضربه لـ«أحمد زكي» بالقلم -
تعرف على المواعيد الجديدة لضخ مياه الشرب بأحياء مدينة الغردقة -
استشاري يحظر إجراء عملية تحويل المسار في هذه الحالة -
داعية يكشف عن سبب تسمية شهر محرم بهذا الاسم -
دعما للمرضى والطواقم الطبية.. طبيبة روسية تقيم معرضا فنيا داخل مستشفى في الغردقة -
قبل مباراة دجلة .. نتائج الزمالك مع صافرة محمد الصباحي -
بايدن: الوضع انهار في أفغانستان أسرع مما كنا نتوقعه -
فقاعة مفتوحة في بطولة العالم للدراجات ومسحات كل 72 ساعة -
بعد تأكد مشاركة بيج رامي ومحمد شعبان.. حسن مصطفى يتأهل رسميًا لمستر أولمبيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

البيت الأبيض يعلن تبرع أمريكا بأكثر من 110 ملايين لقاح كورونا لـ 60 دولة

Print
البيت الأبيض يعلن تبرع أمريكا بأكثر من 110 ملايين لقاح كورونا لـ 60 دولة البيت الأبيض يعلن تبرع أمريكا بأكثر من 110 ملايين لقاح كورونا لـ 60 دولة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال البيت الأبيض اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تبرعت بأكثر من 110 ملايين جرعة من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 إلى أكثر من 60 دولة حتى الآن مع استمرار العالم في التعامل مع سلالة دلتا سريعة الانتشار من الفيروس المسبب للجائحة.

وأوضح البيت الأبيض في بيان أن الرئيس جو بايدن سيعلن إجمالي التبرعات في وقت لاحق اليوم، واصفا التبرع بأنه يمثل «علامة بارزة» في مكافحة الجائحة.

وكان بايدن، الذي من المقرر أن يلقي كلمة حول جهود مكافحة كورونا عند الساعة 3.45 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة، قد تعهد في وقت سابق بالتبرع بما لا يقل عن 80 مليون جرعة لقاح مضاد لكوفيد-19 حول العالم.

وقال البيت الأبيض في البيان «إعلان اليوم هو وفاء بوعده ودفعة مقدمة كبيرة لمئات ملايين الجرعات الإضافية التي ستقدمها الولايات المتحدة في الأسابيع المقبلة»، مضيفا أن غالبية الجرعات تمت مشاركتها عبر كوفاكس، وهو برنامج دولي يستهدف مساعدة الدول النامية على الحصول على لقاحات كوفيد-19.

وذكر البيت الأبيض اليوم الثلاثاء أنه سيعمل مع كوفاكس وشركاء إقليميين آخرين لضمان التوزيع العادل للقاحات التي تم التبرع بها.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
استشاري تغذية يكشف فوائد وأضرار «ريجيم النوم»

استشاري تغذية يكشف فوائد وأضرار «ريجيم النوم»

الريجسير إبراهيم عمران يكشف كواليس ضربه لـ«أحمد زكي» بالقلم

الريجسير إبراهيم عمران يكشف كواليس ضربه لـ«أحمد زكي» بالقلم

تعرف على المواعيد الجديدة لضخ مياه الشرب بأحياء مدينة الغردقة

تعرف على المواعيد الجديدة لضخ مياه الشرب بأحياء مدينة الغردقة

استشاري يحظر إجراء عملية تحويل المسار في هذه الحالة

استشاري يحظر إجراء عملية تحويل المسار في هذه الحالة