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أوباما يعلن شرط وحيد لحضور المدعووين حفل عيد ميلاده الـ 60

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أوباما يعلن شرط وحيد لحضور المدعووين حفل عيد ميلاده الـ 60 أوباما يعلن شرط وحيد لحضور المدعووين حفل عيد ميلاده الـ 60

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ينوي الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما إقامة حفل بمناسبة عيد ميلاده الـ 60 بشرط حصول الضيوف على تطعيمات المستجد «كوفيد 19»، وسط انتقادات من أعضاء الحزب الجمهوري، لإقامة مثل هذه الفعالية وسط تفش جديد للوباء.

ومن المقرر إقامة الحفل في نهاية الأسبوع في جزيرة مارثاز فينيارد، وطلب من المدعوين أن يكونوا قد تلقوا لقاحهم وأجروا فحص كورونا وجاءت نتيجته سلبية، وفق المصادر.

وقالت وكالة الصحة الأمريكية الإثنين، إن مارثاز فينيارد الواقعة بولاية ماساتشوستس تسجل مستوى معتدلا من العدوى، لا يؤدي إلى تفعيل التوصيات الجديدة لسلطات الصحة التي تلزم حتى الملقحين بوضع الكمامة في الداخل.

وتساءلت رئيسة اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري رونا ماكدانيال: «هل هناك استثناء للحفلات التي يحضرها مشاهير ليبراليون أثرياء؟».

كتب عضو الكونغرس الجمهوري لانس غودن عبر «تويتر»: «باراك أوباما سيقيم حفلة لعيد ميلاده يحضرها 700 ضيف السبت.. هل سيطلب الديمقراطيون منه أن يلزم جميع ضيوفه بوضع الكمامة؟».

المصرى اليوم

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