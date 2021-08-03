الأشد حرارة وأمطار وسيول ورياح مثيرة للأتربة .. حالة الطقس من الغد إلى الاثنين 9 أغسطس

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة ونسب الرطوبة المتوقعة خلال الفترة من الأربعاء 4 أغسطس إلى الاثنين 9 أغسطس 2021، حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء, وتصل الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى الى 42 درجة والمحسوسة الى 44 درجة وذلك يوم الخميس.

وهناك فرص سقوط أمطار خفيفة الى متوسطة وتكون رعدية احيانا غدا الاربعاء على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل البحر الاحمر على فترات متقطعة 50%.

أيضا هناك فرص سقوط أمطار خفيفة الى متوسطة وتكون رعدية احيانا من يوم الخميس الى السبت على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل البحر الاحمر ولكنها قد تصل الى حد السيول على حلايب وشلاتين ومرسى علم على فترات متقطعة 60% وتصل الى 70% يومي الجمعة والسبت.

وتسود شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة، والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وتنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة طوال هذه الأيام، تكون مثيرة للرمال والاتربة على مناطق من جنوب البلاد.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة من الأربعاء 4 أغسطس إلى الاثنين 9 أغسطس 2021.

- درجات الحرارة الأربعاء 4 أغسطس 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 41 درجة والمحسوسة 43 ، وعلى السواحل الشمالية 35 درجة والمحسوسة 38، وعلى جنوب سيناء 39 درجة والمحسوسة 42، وعلى شمال الصعيد 42 درجة والمحسوسة 44، وعلى جنوب الصعيد 43 درجة والمحسوسة 45 درجة.

- درجات الحرارة الخميس 5 أغسطس 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 42 درجة والمحسوسة 44، وعلى السواحل الشمالية 35 درجة والمحسوسة 38، وعلى جنوب سيناء 40 درجة والمحسوسة 43، وعلى شمال الصعيد 43 درجة والمحسوسة 45 ، وعلى جنوب الصعيد 44 درجة والمحسوسة 46 درجة.

- درجات الحرارة الجمعة 6 أغسطس 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 40 درجة والمحسوسة 42، وعلى السواحل الشمالية 35 درجة والمحسوسة 38، وعلى جنوب سيناء 39 درجة والمحسوسة 42، وعلى شمال الصعيد 42 درجة والمحسوسة 44، وعلى جنوب الصعيد 44 درجة والمحسوسة 46 درجة.

- درجات الحرارة السبت 7 أغسطس2021:

على القاهرة والوجه البحرى 41 درجة والمحسوسة 43 ، وعلى السواحل الشمالية 34 درجة والمحسوسة 37، وعلى جنوب سيناء 41 درجة والمحسوسة 43، وعلى شمال الصعيد 42 درجة والمحسوسة 44، وعلى جنوب الصعيد 45 درجة والمحسوسة 46 درجة.

- درجات الحرارة الأحد 8 أغسطس 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 39 درجة والمحسوسة 41، وعلى السواحل الشمالية 33 درجة والمحسوسة 36، وعلى جنوب سيناء 39 درجة والمحسوسة 42، وعلى شمال الصعيد 42 درجة والمحسوسة 44، وعلى جنوب الصعيد 44 درجة والمحسوسة 46 درجة.

- درجات الحرارة الاثنين 9 أغسطس 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 39 درجة والمحسوسة 41، وعلى السواحل الشمالية 32 درجة والمحسوسة 35، وعلى جنوب سيناء 41 درجة والمحسوسة 42، وعلى شمال الصعيد 41 درجة والمحسوسة 43، وعلى جنوب الصعيد 44 درجة والمحسوسة 46 درجة.

ويسود ارتفاع في نسبة الرطوبة، ما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة في الظل بقيم تتراوح ما بين 2 إلى 4 درجات.

ويكون متوسط نسب الرطوبة طوال هذه الفترة كما يلي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى ليلا من 80% إلى 85% والصغرى نهارا من 30% إلى 35%

- السواحل الشمالية: العظمى ليلا من 83% إلى 92% والصغرى نهارا من 40% إلى 45%

- جنوب سيناء: العظمى ليلا من 45% إلى 60% والصغرى نهارا من 30% إلى 35%

- شمال الصعيد: العظمى ليلا من 40% إلى 55% والصغرى نهارا من 20% إلى 25%

- جنوب الصعيد: العظمى ليلا من 25% إلى 30% والصغرى نهارا من 10% إلى 15%

وفيما يلي خريطة حالة الطقس ودرجات الحرارة ومتوسط نسب الرطوبة المتوقعة خلال الفترة من الأربعاء 4 أغسطس إلى الاثنين 9 أغسطس 2021.