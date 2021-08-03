أخبار عاجلة

استشاري تغذية يكشف فوائد وأضرار «ريجيم النوم» -
الريجسير إبراهيم عمران يكشف كواليس ضربه لـ«أحمد زكي» بالقلم -
تعرف على المواعيد الجديدة لضخ مياه الشرب بأحياء مدينة الغردقة -
استشاري يحظر إجراء عملية تحويل المسار في هذه الحالة -
داعية يكشف عن سبب تسمية شهر محرم بهذا الاسم -
دعما للمرضى والطواقم الطبية.. طبيبة روسية تقيم معرضا فنيا داخل مستشفى في الغردقة -
قبل مباراة دجلة .. نتائج الزمالك مع صافرة محمد الصباحي -
بايدن: الوضع انهار في أفغانستان أسرع مما كنا نتوقعه -
فقاعة مفتوحة في بطولة العالم للدراجات ومسحات كل 72 ساعة -
بعد تأكد مشاركة بيج رامي ومحمد شعبان.. حسن مصطفى يتأهل رسميًا لمستر أولمبيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

البحرية البريطانية: حادثة السفينة قبالة ساحل الفجيرة الإماراتية عملية خطف محتمل

Print
البحرية البريطانية: حادثة السفينة قبالة ساحل الفجيرة الإماراتية عملية خطف محتمل البحرية البريطانية: حادثة السفينة قبالة ساحل الفجيرة الإماراتية عملية خطف محتمل

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت هيئة العمليات البحرية البريطانية مساء يوم الاثنين، إن حادثة السفينة قبالة ساحل الفجيرة الإماراتية ربما عملية خطف محتملة.

وأشارت هيئة العمليات البحرية البريطانية على الخريطة الخاصة بها إلى السفينة باللون الأحمر، واللون الأحمر حسب الموقع يدل على هجوم أو عملية خطف.

وفي وقت بثت سفينتان قبالة سواحل الإمارات تحذيرات الثلاثاء مفادها أنهما فقدتا السيطرة على القيادة في ظل ظروف غامضة حيث أبلغت السلطات عن وقوع «حادث» في المنطقة.

وأفادت السفينتان ناقلة النفط «غولدن بريليانت» والناقلة «كامدهينو» عبر أجهزة تتبع نظام التعرف التلقائي الخاصة بها أنهما «ليستا تحت القيادة»، وفقا لموقع مارين ترافيك دوت كوم، وهذا يعني عادة أن السفينة فقدت الطاقة ولم يعد بالإمكان قيادتها.

وحذرت عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة التابعة للجيش البريطاني السفن من أن «هناك حادثا جاريا حاليا».

ويأتي الحادث بعد أيام فقط من قصف طائرة مسيرة لناقلة نفط مرتبطة بملياردير إسرائيلي قبالة سواحل عمان، ما أسفر عن مقتل اثنين من أفراد الطاقم.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
استشاري تغذية يكشف فوائد وأضرار «ريجيم النوم»

استشاري تغذية يكشف فوائد وأضرار «ريجيم النوم»

الريجسير إبراهيم عمران يكشف كواليس ضربه لـ«أحمد زكي» بالقلم

الريجسير إبراهيم عمران يكشف كواليس ضربه لـ«أحمد زكي» بالقلم

تعرف على المواعيد الجديدة لضخ مياه الشرب بأحياء مدينة الغردقة

تعرف على المواعيد الجديدة لضخ مياه الشرب بأحياء مدينة الغردقة

استشاري يحظر إجراء عملية تحويل المسار في هذه الحالة

استشاري يحظر إجراء عملية تحويل المسار في هذه الحالة