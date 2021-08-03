البحرية البريطانية: حادثة السفينة قبالة ساحل الفجيرة الإماراتية عملية خطف محتمل

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قالت هيئة العمليات البحرية البريطانية مساء يوم الاثنين، إن حادثة السفينة قبالة ساحل الفجيرة الإماراتية ربما عملية خطف محتملة.

وأشارت هيئة العمليات البحرية البريطانية على الخريطة الخاصة بها إلى السفينة باللون الأحمر، واللون الأحمر حسب الموقع يدل على هجوم أو عملية خطف.

وفي وقت بثت سفينتان قبالة سواحل الإمارات تحذيرات الثلاثاء مفادها أنهما فقدتا السيطرة على القيادة في ظل ظروف غامضة حيث أبلغت السلطات عن وقوع «حادث» في المنطقة.

وأفادت السفينتان ناقلة النفط «غولدن بريليانت» والناقلة «كامدهينو» عبر أجهزة تتبع نظام التعرف التلقائي الخاصة بها أنهما «ليستا تحت القيادة»، وفقا لموقع مارين ترافيك دوت كوم، وهذا يعني عادة أن السفينة فقدت الطاقة ولم يعد بالإمكان قيادتها.

وحذرت عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة التابعة للجيش البريطاني السفن من أن «هناك حادثا جاريا حاليا».

ويأتي الحادث بعد أيام فقط من قصف طائرة مسيرة لناقلة نفط مرتبطة بملياردير إسرائيلي قبالة سواحل عمان، ما أسفر عن مقتل اثنين من أفراد الطاقم.