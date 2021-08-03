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السودان: إيراد النيل الأزرق 766 مليون متر مكعب.. والخرطوم وصلت لمنسوب الفيضان

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أعلنت لجنة الفيضان التابعة لوزارة الري والموارد المائية السودانية، الثلاثاء، أن العاصمة الخرطوم وصلت لمنسوب الفيضان حيث سجلت 16.48 مترًا.

وحسب بيان اللجنة الذي نُشر على حساب وزارة الري والموارد المائية على فيسبوك، بلغ إيراد النيل الأزرق عند محطة الديم بالحدود السودانية الإثيوبية اليوم 766 مليون متر مكعب، ومن المتوقع ثبات الإيراد خلال الثلاثة أيام القادمة بحوالي 600-650 مليون متر مكعب.

لجنة الفيضان التابعة لوزارة الري والموارد المائية السودانية

وأشار بيان لجنة الفيضان اليومي أن إيراد نهرعطبرة عند الحدود السودانية الاثيوبية ظل في معدل 300 مليون متر مكعب. ومعدل التصرفات خلف السدود بملايين الامتار المكعبة كالتالي، الروصيرص: 623، وسنار: 597، وجبل الأولياء: 84، وأعالي عطبرة وستيت: 353، وخشم القربة: 353، ومروي: 694.

وأضاف البيان أن الخرطوم وصلت لمنسوب الفيضان حيث سجلت الخرطوم 16.48 مترا، وستشهد جميع القطاعات إرتفاع بمتوسط 15-25 سم.

ودعت اللجنة المواطنين في كل القطاعات لأخذ كل التحوطات اللازمة.

المصرى اليوم

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