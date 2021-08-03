وزير الخارجية: نثق في قدرة القيادة التونسية على تجاوز الظروف الدقيقة الحالية

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قال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن سامح شكري وزير الخارجية، توجه صباح الثلاثاء إلى تونس، حاملًا رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى شقيقه الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية.

ونقل الوزير شكري، خلال لقائه مع الرئيس قيس سعيد، تحيات وتقدير الرئيس السيسي إلى الرئيس التونسي، مُعربًا عن تضامن مصر ودعمها له في جهوده الرامية للاستجابة للتطلعات المشروعة للشعب التونسي الشقيق في الاستقرار والنماء، على نحو يصون مؤسسات الدولة الوطنية، ويحفظ مقدرات شعبها وإرادته الحرة.

وجدَّد شكري، خلال اللقاء، ثقة مصر في قدرة القيادة التونسية على تجاوز الظروف الدقيقة الحالية، وفيما تتخذه من إجراءات تُمكن مؤسسات الدولة من الاستجابة الناجزة لمختلف التحديات الاقتصادية والسياسية والصحية.