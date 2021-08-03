بلينكن وغني يشددان على ضرورة الإسراع في التوصل إلى تسوية سلمية في أفغانستان

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، في اتصال هاتفي مع الرئيس الأفغاني أشرف غني، على ضرورة الإسراع في التوصل إلى تسوية سلمية في أفغانستان.

وجاء في بيان الخارجية الأمريكية: «وزير الخارجية والرئيس غني، يشددان على ضرورة تسريع مفاوضات السلام وتحقيق تسوية سياسية شاملة تحترم حقوق جميع الأفغان، بمن فيهم النساء والأقليات، وتتيح للشعب الأفغاني أن يكون له رأي في اختيار قادته».

وأدان بلينكن وغني هجمات «طالبان» (الحركة المحظورة في روسيا) المستمرة، والتي لا تُظهر أي اعتبار يذكر لحياة وحقوق الإنسان، حسب بيان الخارجية.

واستنكر الجانبان فقدان الأرواح الأبرياء في أفغانستان وتشريد السكان المدنيين.

ووفقا للبيان، اتفق وزير الخارجية الأمريكي والرئيس الأفغاني على استمرار التواصل بينهما في المستقبل.