«جنايات الإسكندرية» تعاقب «سفاح الجيزة» بالمؤبد بتهمة تزوير محررات رسمية

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قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد السيد محجوب، الثلاثاء، بمعاقبة المتهم «قذافي.ف.ع» والمعروف إعلاميا بـ«سفاح الجيزة» بتهمة التزوير في محررات رسمية.

القضية تحمل رقم 3758 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة سيدي جابر، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من إدارة الأموال العامة يفيد بقيام المتهم بالتزوير في عدد من المحررات الرسمية بمحافظة الإسكندرية.

توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة للأموال العامة قيام المتهم «قذافي.ف.ع»، 41 سنة، محام، وأنه ليس من أرباب الوظائف العمومية قام بالاشتراك مع شخص مجهول بطريق الاتفاق في تزوير كل من بطاقات رقم قومي باسم كل من «محمد.م.م» و«محمد.ن.إ» و«رضا.م.ع» كما قام بتزوير كارنيهات صادرة من نقابة المهندسين باسم «رضا.م.ع» و«كريم.ع.ع» وقام بتزوير رخصة قيادة.

وتبين من التحقيقات قيام المتهم بالتقدم إلى المجني عليها «م.م.م» 31 سنة ربة منزل مقيمة بمنطقة العجمي بطلب الزواج منها مقدما نفسه لها بأنه مهندس يعمل بشركة في المملكة العربية السعودية، وأن والدته متوفاة وأشقاءه مقيمين خارج البلاد وبعد مرور 3 أشهر من الخطوبة تزوجها ببطاقة رقم قومي مزورة مستعينا بمجهول بانتحال صفة مأذون بمنطقة البيطاش وقام بإيهامها بتوثيق عقد الزواج عن طريق إدخال الغش والتدليس عليها وقام بمعاشرتها معاشرة الأزواج بالتزوير والتدليس.

وبعرض الواقعة على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها .

يشار إلى ان المتهم صادر بشأنه أحكام بالإعدام شنقا بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

