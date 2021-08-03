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ضربة موجعة للإسماعيلي قبل مواجهة بيراميدز

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ضربة موجعة للإسماعيلي قبل مواجهة بيراميدز ضربة موجعة للإسماعيلي قبل مواجهة بيراميدز

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تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال، ضربة موجعة قبل بيراميدز المقبلة، في مسابقة الدوري الممتاز.

ويأتي ذلك بعدما تأكد غاي أحمد كاستليو،مدافع الفريق عن المباراة بسبب في أنكل القدم، والتي تعرض لها خلال مباراة الاتحاد السكندري، والتي انتهت بفوز زعيم الثغر بهدفين مقابل هدف، بينما يغيب أيضصا قلب الدفاع محمد عمار، بسبب الإيقاف نتيجة حصوله على ثلاثة إنذارات.

ويلتقي الإسماعيلي مع بيراميدز، غدًا الأربعاء، على الدفاع الجوي بالتجمع الخامس، ضمن مؤجلات الجولة الــ25 ببطولة الدورى الممتاز.

يُذكر أن الإسماعيلي يحتل المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة، جمعها من الفوز في 9 مباريات وتعادل في 8 لقاءات وتعرض للهزيمة في 10 مباريات، أحرز لاعبوه 35 هدفًا وتلقت شباكه 33.

المصرى اليوم

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