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بيبو يطالب لاعبي أسوان بحسم نقاط الإنتاج الحربي

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بيبو يطالب لاعبي أسوان بحسم نقاط الإنتاج الحربي بيبو يطالب لاعبي أسوان بحسم نقاط الإنتاج الحربي

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طالب أحمد مصطفى بيبو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، لاعبي الفريق، بصرورة حسم نقاط مباراة الانتاج في اللقاء المقرر إقامته يوم الجمعة المقبل، وذلك للحفاظ على فرص الفريق بالبقاء في الدوري، في ظل صعوبة المنافسة وتقارب النقاط بين فرق القاع.

ويعكف الجهاز الفني لفريق أسوان، على مراجعة المباريات السابقة لفريق الانتاج الحربي، قبل اللقاء المرتقب، بعد انتهاء فترة التوقف.

واهتم الجهاز الفني لأسوان باللقاء الأخير للانتاج الحربي في الدوري، والذي جمعهم بالنادي الأهلي حيث فاز الفريق الأحمر بنتيجة 3/2.

يُذكر أن أسوان يحتل المركز الساسد عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة.

المصرى اليوم

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