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موعد مباراة الاهلى و وادي دجلة في الدوري المصري .. والقنوات الناقلة

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موعد مباراة الاهلى و وادي دجلة في الدوري المصري .. والقنوات الناقلة موعد مباراة الاهلى و وادي دجلة في الدوري المصري .. والقنوات الناقلة

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يواجه الأهلي نظيره وادي دجلة الأربعاء المقبل عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والعاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة على أرض ملعب السلام ضمن منافسات مؤجلات الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز 2020 -2021.

- الأهلي في مواجهة وادي دجلة، في أولى المباريات يوم 4 أغسطس على ملعب الأهلي.

- الأهلي وسيراميكا كليوباترا، الساعة التاسعة مساء يوم السبت 7- 8- 2021، على ستاد «الأهلي we السلام» ضمن مؤجلات الجولة 23.

- الأهلي والإسماعيلي، الساعة التاسعة مساء يوم الأربعاء 11- 8- 2021 على ستاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة 29.

- الأهلي وإنبي الساعة التاسعة مساء يوم السبت 14- 8- 2021 على ستاد «الأهلي we السلام»، ضمن مؤجلات الجولة 30.

- الأهلي وطلائع الجيش التاسعة مساء يوم الثلاثاء 17- 8- 2021، على ستاد السويس، ضمن مباريات الجولة 31.

- الأهلي والمصري التاسعة مساء يوم الجمعة 20- 8- 2021، على ستاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة 32.

- الأهلي والجونة أحد يومي 23-24 / 8 / 2021، ضمن مباريات الجولة 33.

- الأهلي وأسوان أحد يومي 26-27 / 8 / 2021، ضمن مباريات الجولة 34 والأخيرة.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي ووادي دجلة

تنقل قناة اون سبورت مباراة الاهلى ووادي دجلة في بث مباشر وحصري على مجموعة قنواتها

المصرى اليوم

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