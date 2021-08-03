انفجار هائل يهز كابول ومقتل 40 مدنياً في مدينة لشكركاه

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الجيش الأفغاني طالب سكان المدينة الجنوبية بإخلائها لمواجهة طالبان

هزّ انفجار هائل العاصمة الأفغانية كابول، مساء اليوم الثلاثاء، دون أن تتوافر تفاصيل على الفور، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

ويتزامن الانفجار الذي أدى إلى تصاعد عمود كثيف من الدخان مع مواصلة حركة طالبان هجومها للسيطرة على ثلاث عواصم إقليمية.

من ناحية أخرى، طلب الجيش الأفغاني من المدنيين إخلاء مدينة لشكركاه، عاصمة ولاية هلمند في جنوب البلاد؛ تمهيداً لشنّ هجوم على متمردي طالبان، على وقع مواجهات مستمرة منذ أيام.

وخاطب الجنرال سامي سادات، القائد العسكري الأعلى رتبة في جنوب البلاد، سكان المدينة في تسجيل صوتي وزّعه على وسائل الإعلام وطلب بثّه قائلاً: "نطلب منكم أن تغادروا منازلكم في أسرع وقت. سنواجه متمردي طالبان ونقاتلهم بقوة".

وأضاف: "لن نترك أي عنصر من طالبان على قيد الحياة.. يُرجى المغادرة في أسرع وقت ممكن؛ حتى نتمكّن من بدء عمليتنا".

وجاء نداء الجيش بعد وقت قصير من إحصاء بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان، في تغريدة، مقتل أربعين مدنياً على الأقل وإصابة 118 آخرين بجروح في الساعات الـ24 الأخيرة، خلال المعارك في لشكركاه، حيث يقيم مائتا ألف نسمة.