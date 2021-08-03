خطوة لعودة الحياة لطبيعتها.. اسكتلندا تخفّف معظم قيود كورونا

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ابتداء من الأسبوع المقبل الانتقال إلى ما بعد المستوى "صفر"

أعلنت اسكتلندا، اليوم، تخفيف معظم القيود لمحاربة انتشار فيروس كورونا المستجد ابتداء من يوم 9 أغسطس المقبل.

وأوضحت وزيرة مقاطعة اسكتلندا نيكولا سترجيون في تصريح صحفي اليوم، أن الانتقال إلى ما بعد المستوى "صفر" سيشمل رفع معظم القيود المتبقية المفروضة قانونًا، لا سيما لوائح التباعد الجسدي والحد من حجم التجمعات الاجتماعية.

ولفتت سترجيون النظر إلى أنه على الرغم من أن الخطوة ستعيد الحياة إلى طبيعتها بدرجة كبيرة في المقاطعة، إلا أنه من المهم توضيح أن ذلك لا يعني نهاية الوباء أو عودة الأمور إلى طبيعتها تمامًا كما كان قبل انتشار فيروس كورونا.