«الراية خضراء» بشواطئ الإسكندرية بعد تحسن حالة الطقس.. ونسبة الإشغال تصل لـ 50%

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أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية برئاسة اللواء جمال رشاد، تقرير الإشغالات والعمل بالشواطئ المجانية والمميزة على مستوى المحافظة، بعدما رفعت جميع شواطئ الإسكندرية الرايات الخضراء بعد استقرار الأحوال الجوية.

وذكرت الإدارة في تقريرها أن نسبة إشغال الشواطئ تتراوح ما بين 25% إلى 50 %، بينما حقق شاطئ ميامي العام نسبة 100%، يليه كل من شاطئ السرايا العام والبوريفاج الشرقى ومحمود سعيد وجزيرة الدهب بنسبة اشغال 50%.

وقال «رشاد»، أن موقع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف الالكترونى Www.catr.gov.eg، استقبل 37 حجز بعدد أفراد 302 فرد اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى متابعة أعمال نظافة رمال الشواطئ وإزالة المخلفات من مياه البحر، ومتابعة نظافة دورات مياه الشواطئ والتأكد من صلاحيتها للإستخدام، والتأكد من أسعار تذاكر الدخول بجميع الشواطئ وعدم فرض إكراميات.

وأشار إلى أنه في خطوة هامة لتحقيق الانضباط وتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية التي اتخذتها محافظة الإسكندرية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد، تم ضبط ومصادرة عدد من الشيشة من شاطئ جليم العام والسرايا العام وإيناس حقي وسيدي بشر 1 المميز وإدوارد الخراط والفنار المميز، وذلك بعد تلقي شكوى من أحد متابعي الصفحة تفيد بعدم وجود سعر تذكرة الدخول على بوابات شاطئ ادوارد الخراط.

"مصايف الاسكندرية": الشواطئ ترفع الراية الخضراء بعد تحسن الطقس .. ونسبة الإشغال تتراوح بين 25 إلى 50%

"مصايف الاسكندرية": الشواطئ ترفع الراية الخضراء بعد تحسن الطقس .. ونسبة الإشغال تتراوح بين 25 إلى 50%

"مصايف الاسكندرية": الشواطئ ترفع الراية الخضراء بعد تحسن الطقس .. ونسبة الإشغال تتراوح بين 25 إلى 50%