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قال وزير الخارجية سامح شكري، إنه حمل رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الرئيس التونسي قيس سعيد، تؤكد على الدعم الكامل من جانب مصر في الإجراءات الدستورية السليمة التي يتخذها الرئيس التونسي، لتحقيق إرادة الشعب التونسي الشقيق ولاستمرار وتعزيز دور مؤسسات الدولة التونسية.

وأضاف شكري، في كلمة لوسائل الإعلام لتونسية عقب لقائه قيس سعيد بقر قرطاج، الثلاثاء، أنه في ظل هذه اللحظة التاريخية التي تقوم بها تونس لإعلاء قيم الدولة وقيم الدستور والمؤسسات الوطنية والحفاظ على أركان وكيان الدولة التونسية، وتحقيق إرادة الشعب التونسي وأمنه فإن مصر تسخر كل إمكانياتها للشعب التونسي الذي تعتز مصر بصداقته والتعاون معة في المجالات كافة إلى أن يعم الأمن والسلام الذي تنشده البلدين ويسعيان له لبلديهما وللمنطقة بشكل تام.