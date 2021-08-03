رئيس الوزراء الإسرائيلي متوعدا إيران: زمن الجلوس بكل راحة في طهران وإشعال الشرق الأوسط انتهى

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أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، في رسالة لإيران، أن «زمن الجلوس بكل راحة في طهران وإشعال الشرق الأوسط بأسره من هناك انتهى».

وقال نفتالي بينيت خلال تفقده مقر قيادة المنطقة العسكرية الشمالية: «نعمل على حشد العالم، ولكن في موازاة ذلك نعلم أيضا كيف نعمل بمفردنا»، لافتا إلى أن «إيران تعلم ما هو الثمن الذي نجبيه عندما يهدد أحد أمننا».

وأضاف بينيت:«فور الهجوم الإيراني على السفينة، شاركنا معلوماتنا الاستخباراتية مع أصدقائنا في الولايات المتحدة وبريطانيا وفي دول أخرى، ولا يساور أحد الشك في هوية الطرف الذي يقف وراء هذا الحدث ولكننا قدمنا أدلة قاطعة لتأكيد ذلك».

وأكمل: «في موازاة ذلك، للأسف الشديد، ممثل عن الاتحاد الأوروبي ينوي حضور مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد، إبراهيم رئيسي..رئيسي هو أكثر رئيس إيراني تطرفا حتى اليوم والمنافسة في هذا المجال قاسية، وأدعو من هنا الاتحاد الأوروبي..فلا يمكن الحديث عن حقوق الانسان وفي موازاة ذلك تكريم قاتل وجلاد قام بتصفية المئات من المعارضين للنظام الإيراني».

وشدد نفتالي بينيت على أنه «يجب على الإيرانيين أن يفهموا بأنه لا يمكن الجلوس بكل راحة بطهران وإشعال الشرق الأوسط بأسره من هناك، فهذا الأمر قد انتهى».

واستطرد: «الزيادة الملموسة في ميزانية الدفاع وفي ميزانية الجيش التي مررناها هذا الأسبوع تعكس ذلك، والخطابات لا تكفي في مواجهة إيران..نحن نحتاج لجيش قوي ومن أجل ذلك يجب استثمار موارد كثيرة ونحن نفعل ذلك».