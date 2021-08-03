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قيس سعيد يستقبل وزير الخارجية: أمن واستقرارها من أمن واستقرار تونس

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قيس سعيد يستقبل وزير الخارجية: أمن مصر واستقرارها من أمن واستقرار تونس قيس سعيد يستقبل وزير الخارجية: أمن واستقرارها من أمن واستقرار تونس

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استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد، الثلاثاء وزير الخارجية سامح شكري، بقصر قرطاج.

وقالت الرئاسة التونسية، في بيان عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إن شكري كان محملا برسالة شفوية إلى سعيد من الرئيس عبدالفتاح .

وجدد الرئيس التونسي الشكر لمصر، قيادة وشعبا، على الوقفة التضامنية النبيلة مع تونس في مواجهة جائحة «كوفيد-19» والتي ترجمت الشعور المشترك بقيم الأخوة والتعاضد والتآزر.

كما أكد حرصه الثابت على مواصلة تدعيم علاقات التنسيق والتعاون القائمة بين البلدين، مشدّدا على أن أمن واستقرارها من أمن واستقرار تونس.

المصرى اليوم

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