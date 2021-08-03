«المركزى»: العملات البلاستيكية تتوافق مع أعلى معايير الأمان

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أكد البنك المركزى المصرى أن النماذج المتداولة للعملات الجديدة المصنوعة من «البوليمر» فئتى العشرة جنيهات والعشرين جنيهاً، لم يتم اعتمادها بشكل نهائى، وأنها لا تزال فى طور التطوير والتعديل. وأوضح البنك المركزى، فى بيان رسمى له، أنه بالإشارة إلى الصور المتداولة فى المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعى لنماذج العملات الجديدة المصنوعة من «البوليمر» فئتى العشرة جنيهات والعشرين جنيهاً، فإنه لم يتم اعتمادها بشكل نهائى.

وأوضح البنك أنه بالنسبة للألوان المتعددة الموجودة على أحد نماذج العملات المتداولة أوضح أنها ليست جزءا من تصميم العملة ولا تظهر عليها فى الطبيعة، ولكنها علامة مائية حديثة متعارف عيها عالمياً كواحدة من أحدث تقنيات تأمين العملات المطبوعة، حيث إنه عند تحريك العملة الجديدة فى ضوء الشمس يظهر فقط لون واحد أو لونين من الألوان المدرجة فى العلامة المائية بما يجعل تزويرها أمراً شديد الصعوبة.

وتصنع العملات الجديدة من مادة البوليمر وتتمتع بالعديد من المميزات مقارنة بالعملات الورقية التقليدية مثل طول عمرها الافتراضى، وقوة تحملها فهى ليست سريعة التلف أو قابلة للتشوه بسهولة، كما أنها تصنع من مواد صديقة للبيئة وقابلة لإعادة التصنيع، بالإضافة إلى أنها مقاومة للرطوبة والمياه والميكروبات، وبالتالى فهى أقل قابلية لنقل الميكروبات والفيروسات.

وفيما يتعلق بعوامل الأمان، تتوافق العملات الجديدة مع أعلى معايير الأمان المستخدمة فى طباعة النقود فى العالم، ما يجعل من الصعب للغاية تزويرها، خاصة مع العلامات المائية المتطورة التى يستحيل تزويرها.

وبمناسبة قرب طرح العملات الجديدة المصنوعة من البوليمر فى الأسواق، يجدد البنك المركزى المصرى تأكيده على استمرار سريان التعامل بجميع العملات الورقية بلا استثناء، وأنه لا صحة على الإطلاق لما تم تداوله حول إلغاء التعامل ببعض الفئات الورقية بالتزامن مع إصدار نظيرتها المصنوعة من البوليمر.