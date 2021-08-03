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مؤشر مدراء المشتريات: ارتفاع مستويات التوظيف فى القطاع الخاص لأول مرة منذ 2019

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مؤشر مدراء المشتريات: ارتفاع مستويات التوظيف فى القطاع الخاص لأول مرة منذ 2019 مؤشر مدراء المشتريات: ارتفاع مستويات التوظيف فى القطاع الخاص لأول مرة منذ 2019

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رصد التقرير الشهرى لمؤشر مدراء المشتريات ارتفاعا طفيفا فى معدلات التوظيف بالقطاع الخاص، خلال يوليو الماضى، لأول مرة منذ عام 2019.

وأشار التقرير، الذى يقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل فى القطاع الخاص غير المنتج للنفط، إلى أن ارتفاع طلبات الإنتاج الجديدة فى يونيو أدى إلى قيام عدد من الشركات بتعزيز مستويات التوظيف فى شهر يوليو، مما يؤكد أول ارتفاع فى التوظيف بعد تراجع دام لأكثر من 20 شهرا.

وفى المقابل تراجع أداء القطاع الخاص فى يوليو ليسجل المؤشر 49.1 نقطة انخفاضا من 49.9 نقطة فى يونيو، نتيجة انخفاض معدلات الطلب والإنتاج مجددا، وإن كانت بوتيرة أقل مما وصلت إليه فى شهرى مارس ومايو.

وربطت الشركات المشاركة فى الدراسة تراجع الطلب والإنفاق المحلى، حيث ظل العملاء مترددين فى اتخاذ قرارات الشراء بسبب تدابير كوفيد- 19.

وعلى الجانب الآخر، أفاد التقرير بأن الشركات استفادت من الزيادة المستمرة والقوية فى الطلبات من العملاء الأجانب، حيث استمرت الظروف الاقتصادية العالمية فى التحسن.

وقال ديفيد أوين، الباحث الاقتصادى بمجموعة IHS Markit: «نمو التوظيف فى الاقتصاد المصرى غير المنتج للنفط فى شهر يوليو يشير إلى تحسن الثقة فى أن أسوأ تأثير للوباء قد انتهى».

وأضاف: «تحرص الكثير من الشركات الآن على تعزيز القدرة الإنتاجية، خاصة أن نمو الطلبات الجديدة المسجل فى يونيو أدى إلى تراكم متواضع للأعمال غير المنجزة فى فترة الدراسة الأخيرة».

وتابع: «مع ذلك، وفى ظل تراجع مؤشر الطلبات الجديدة إلى النطاق السلبى، يبدو واضحًا أن التعافى الاقتصادى لايزال هشًا ويحتاج إلى مزيد من الإجراءات الداعمة لتعزيز الطلب».

المصرى اليوم

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