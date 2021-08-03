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العاصمة السودانية أصبحت في مرمى الفيضان عملياً

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العاصمة السودانية أصبحت في مرمى الفيضان عملياً العاصمة السودانية أصبحت في مرمى الفيضان عملياً
وصلت للمنسوب بعد تسجيل 16.48م

العاصمة السودانية أصبحت في مرمى الفيضان عملياً

أعلنت لجنة الفيضان التابعة لوزارة الري والموارد المائية السودانية، اليوم (الثلاثاء)، أن العاصمة الخرطوم وصلت عملياً لمنسوب الفيضان؛ حيث سجلت 16.48 متر.

وأوضحت اللجنة أن جميع القطاعات تشهد ارتفاعًا بمتوسط 15-25 سم، وعليه ينبغي على المواطنين في كل القطاعات أخذ كل التحوطات اللازمة، وفقاً لوكالة الأنباء السودانية "سونا"

وبينت أن إيراد النيل الأزرق بلغ عند محطة الديم بالحدود السودانية الإثيوبية 766 مليون متر مكعب، ومن المتوقع ثبات الإيراد خلال الثلاثة أيام المقبلة حوالي 650-600 مليون متر مكعب.

وأضافت أن إيراد نهر عطبرة عند الحدود السودانية الإثيوبية ظل في معدل 300 مليون متر مكعب.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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