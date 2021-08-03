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أول إجراء من «» بعد توجيهات الرئيس بزيادة سعر رغيف الخبز

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أول إجراء من «التموين» بعد توجيهات الرئيس السيسي بزيادة سعر رغيف الخبز أول إجراء من «» بعد توجيهات الرئيس بزيادة سعر رغيف الخبز

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قالت وزارة والتجارة الداخلية، إنها ستبدأ في الدراسة الفورية لتوجيه الرئيس عبدالفتاح ، بزيادة سعر رغيف الخبز المدعم.

وقال أحمد كمال، المتحدث الرسمي للوزارة، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن وزارة التموين تقوم الآن بدراسة توجيه رئيس الجمهورية وسيتم العرض على مجلس الوزراء وإعلان نتيجة الدراسة فور الانتهاء منها.

وأكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة تعمل على إعادة صياغة فاتورة الدعم بحيث يشمل كافة الجوانب، وإن التغذية المدرسية للطلاب بنحو 7 أو 8 مليارات، أمر حتمي، وعليه فإن عملية إعادة صياغة فاتورة الدعم أمر ضروري.

ويحق لـ72 مليون مواطن في ، الحصول على الخبز المدعم يوميا، بحيث يحصل كل مواطن على 5 أرغفة يوميًا، بسعر 5 قروش للرغيف الواحد في حين أن تكلفته الفعلية 65 قرشا، بوزن للرغيف 90 جراما.

من جانبه قال عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية، إن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن زيادة الخبز، صائبة للغاية، موضحًا أن إعادة تسعير رغيف الخبز يأتي في صالح منظومة الخبز في مصر بشكل عام، ولكنه متأخر 30 عامًا كاملة.

وأشار إلى أنه كان من المفترض تحريك السعر كل 10 سنوات، فالسعر الحالي موجود منذ عام 1984، وأصبح لا يوجد مواءمة للسلعة والـ5 قروش تم إلغاؤها فكان لا بد من إلغاء التعامل بها.

وأضاف «حماد»، أن إعادة تكلفة سعر رغيف الخبز وتحديد السعر الجديد، لا يأتي بشكل عشوائي، ولكن الأمر يحتاج إلى تشكيل لجنة لدراسة التكلفة الفعلية ومناقشة السعر الجديد، بشكل يتناسب مع تكلفة الإنتاج.

وقامت وزارة التموين خلال الفترة الماضية بتوجيهات رئاسية بعدة معايير للتنمية الشاملة في كل المجالات في الوزارة، أولها خطة الدولة لتحويل المخابز البلدى للعمل بالغاز الطبيعى بدلًا من السولار ستسهم في خفض تكلفة إنتاج رغيف الخبز، ما ينعكس بدوره على الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى أن هذا التحول سيحسن من جودة الرغيف.

وتسدد الهيئة العامة للسلع التموينية تكلفة تحويل المخابز البلدي التي تعمل بالسولار إلى الغاز الطبيعى نقدًا للجهات المنفذة، على أن يقوم أصحاب المخابز بسداد تلك التكلفة بالتقسيط على 5 سنوات، حيث إن عدد المستفيدين بلغ من دعم الخبز نحو 72 مليون مواطن، ويستفيد من دعم السلع الغذائية بالتموين نحو 64 مليون مواطن، فقد أوضح الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء أن المستفيدين من دعم الخبز ودعم التموين يضمون نحو 90% من أطفال مصر، ما يعنى أن 90% من أطفال مصر تحت مظلة الدعم التموينى.

زاد دعم السلع التموينية خلال العام المالى الجديد 2021/2022 نحو 87 مليارًا و222 مليون جنيه مقابل، 84 مليارًا و487 مليون جنيه خلال العام المالى الجارى 2021/2020، منها 50 مليارًا و622 مليون جنيه لدعم الخبز، مقابل نحو 48 مليار جنيه بالعام الجارى، و36.6 مليار جنيه لسلع التموين مقابل 36.5 مليار جنيه بموازنة العام الجارى.

المصرى اليوم

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