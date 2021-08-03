«المتحور دلتا» يُهدد السينما الأمريكية بشبح الإغلاق مجددًا

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إلى أجواء الأكشن والمغامرات والكوميديا يأخذنا الفيلم الجديد «Jungle Cruise»، لنجم الأكشن «دوانى جونسون» الملقب بـ«ذا روك»، محققا 34 مليون دولار فى شباك التذاكر بأمريكا الشمالية بداية هذا الأسبوع، ولينذر بتصدره لإيرادات السينما الأمريكية، طوال الأسبوع، إلى جانب تحقيقه 30 مليون دولار من عروضه على منصة «ديزنى +» الرقمية التى يعرض لها داخل الولايات المتحدة.

وحقق الفيلم فى أول أيام عرضه 13 مليون دولار، وتصاعدت إلى 28 ثم 32 مليون دولار حتى أمس، رغم التخوفات من تراجع الجماهير عن حضور الأفلام بالصالات السينمائية بسبب انتشار متحور «دلتا كورونا» من الفيروس، وذلك بعد انتشار حالات للإصابة به فى الولايات المتحدة وبريطانيا وعدد من دول العالم، وسط مخاوف من إعادة غلق دور العرض السينمائية مجددا فى حال تفاقم الإصابات بفيروس «دلتا» المتحور وتجميد عروض الأفلام الجديدة كما كان الحال قبل ما يزيد على عام مضى منذ انتشار فيروس كورونا.

ديف باتيل فى مشهد من فيلم «The Green Knight»

وأطاح الفيلم الجديد بفيلم «old» الذى تصدر شباك التذاكر الأمريكى الأسبوع الماضى، والذى حقق 2.09 مليون دولار بداية الأسبوع من عروضه فى 3379 دار عرض، ومن المتوقع أن يصل فيلم الإثارة إلى إجمالى إيرادات 30.5 مليون دولار فى الأسبوع الثانى من إطلاقه.

فيلم «Jungle Cruise» يشارك فى بطولته إيميلى بلانت، وتدور أحداثه فى أجواء الأكشن والمغامرات والكوميديا الرومانسية، فى غابات الأمازون، من خلال قصة مغامرين يعودان لاكتشاف كنز أثرى يتعلق بالعثور على مفتاح داخل صندوق، لتبدأ اللعنة والمطاردات من مجموعة من لصوص التاريخ.

ويتوقع للفيلم منافسات كبيرة على صدارة شباك التذاكر السينمائى مع نهاية الأسبوع مع فيلم «Space Jam: A New Legacy».

وجاء فى المركز الثانى هذا الأسبوع فيلم «The Green Knight» بطولة «ديف باتيل»، محققا 6.8 مليون دولار، فى أول أسابيع عرضه، وهو الفيلم الذى تم رفعه من العرض بدور العرض السينمائية فى بريطانيا قبل أيام، رغم أنه كان من المقرر أن يخوض منافسات الصالات السينمائية، وذلك بعد طلب واحتجاج لدى موزعى دور العرض ببريطانيا لما وصف بإساءته إلى تاريخ البلاط الملكى البريطانى، فالفيلم تم سحب البوسترات الدعائية له من الصالات السينمائية وشوارع بريطانيا.

بوستر فيلم «Black Widow»

ويعتمد الفيلم فى قصته على قصيدة من العصور الوسطى بعنوان «السير جاوين والفارس الأخضر»، وصفتها المكتبة البريطانية بأنها «قصة الشاب جاوين، وهو فارس فى البلاط الأسطورى للملك آرثر، وتبدأ القصيدة بوصف وليمة عيد الميلاد فى كاميلوت: «محكمة آرثر، أثناء العيد، فارس غامض، بشعر أخضر وجلد أخضر، يمتطى جوادا أخضر، يصل ويتحدى الحشد والمجتمع فى لعبة غريبة، لتطلق سلسلة من الأحداث التى يواجه فيها جاوين التجارب والإغراءات».

ورغم تحقيق الفيلم نجاحًا كبيرًا مع النقاد، وانتظار رواد السينما له، إلا أن مصير عرضه فى بريطانيا لايزال غامضا خاصة مع انتشار «متحور دلتا» فى بريطانيا.

بوستر فيلم «Stillwater»

وفى المركز الثالث جاء فيلم «Old» محققا 6.8 مليون دولار، فى ثانى أسبوع لعرضه، ووصل إجمالى إيراداته إلى 30.6 مليون دولار حتى الآن، وتلاه فيلم «Black Widow» بطولة «سكارليت جوهانسون»، متراجعا إلى المركز الرابع محققا 6.4 مليون دولار هذا الأسبوع، وليصل إجمالى إيراداته إلى 167.1 مليون دولار فى أسبوع عرضه الرابع.

وفى المركز الخامس حل فيلم «Stillwater» بطولة «مات ديمون»، محققا 5.1 مليون دولار، فى أول أسبوع لعرضه.