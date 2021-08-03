انطلاق عروض فيلم «غزة مونامور» بالقاهرة

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تنطلق العروض التجارية للفيلم الفلسطينى «غزة مونامور» للثنائى طرزان وعرب ناصر، وتبدأ من مصر، حيث سيحصل الفيلم على عروض بسينما زاوية ابتداءً من اليوم الأربعاء - وذلك استعدادًا لإطلاقه فى باقى الدول العربية.

ومؤخرًا فاز الفيلم بـجائزة النقاد من مهرجان فرايبورج السينمائى بسويسرا، ليرتفع رصيد الفيلم من الجوائز إلى 10 جوائز دولية، وكان «غزة مونامور» هو مرشح فلسطين ضمن منافسات جوائز الأوسكار الأخيرة، وحصل على جائزتى أفضل ممثلة وأفضل فيلم ضمن جوائز النقاد للأفلام العربية التابعة لـمركز السينما العربية، كما حصد عدة جوائز دولية خلال مسيرته، ومنها جائزة أفضل ممثل لصالح بطله سليم ضو من مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد جائزة اتحاد دعم السينما الآسيوية (نيتباك) من مهرجان تورونتو السينمائى الدولى، جائزة أفضل فيلم عربى من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، تنويه خاص من لجنة تحكيم المسابقات الدولية بالمهرجان.

مشهد من فيلم «غزة مونامور»

وحصل الفيلم على عرضه العالمى الأول ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائى الدولى، وشارك فى عدة مهرجانات دولية، ومن بينها مهرجان شيكاجو السينمائى الدولى، مهرجان ستوكهولم السينمائى، مهرجان سالونيك السينمائى، ومهرجان زغرب السينمائى، واختير أيضاً للمشاركة فى سوق برلين للإنتاج المشترك عام 2019.

أحداث الفيلم تدور فى غزة، حيث عيسى الصياد الذى تجاوز الـ60 من عمره، ويخفى حبه لـ«سهام» التى تعمل خياطة فى السوق، ويقرر فى النهاية أن يتقدم لها، وفى إحدى رحلات الصيد يعلق فى شبكته تمثال أثرى لـأبولو ويخفيه فى بيته، وتبدأ المشاكل حين تكتشف السلطات وجود هذا التمثال معه.

فيلم «غزة مونامور» من تأليف وإخراج الأخوين ناصر، ويشارك فى بطولته سليم ضو، هيام عباس، ميساء عبد الهادى، جورج إسكندر، هيثم العمرى، ومنال عوض.