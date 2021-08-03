أخبار عاجلة

فقاعة مفتوحة في بطولة العالم للدراجات ومسحات كل 72 ساعة -
بعد تأكد مشاركة بيج رامي ومحمد شعبان.. حسن مصطفى يتأهل رسميًا لمستر أولمبيا -
حسام حسن يعلن قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة سيراميكا كليوباترا -
المقاولون يواصل عروضه القوية بالفوز على أسوان -
للإمساك بهما.. محافظة الجيزة تضع «أطعمة مخدرة» للقردين الهاربين بحدائق الأهرام -
أمريكا تحذر من السفر إلى تركيا بسبب كورونا وتخفف قيود السفر للهند -
بيراميدز يهزم الجونة بثنائية -
وزير الداخلية الفرنسي: اندلاع حريق كبير في جنوب البلاد -
التقديم اليوم والمقابلة من الغد .. وظائف خالية لجميع المؤهلات بالقاهرة والمحافظات -
اتهمتهم النيابة بمنع مذيعة من الظهور على الهواء وبرأتهم المحكمة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

وزيرة الصحة: بدء حقن طفلة مريضة بالضمور العضلي الشوكي بالعلاج الچيني بمعهد ناصر

Print

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الثلاثاء، بدء حقن إحدى مصابات مرضى الضمور العضلي الشوكي من الأطفال بالعلاج الچيني، بمركز علاج الضمور العضلي الشوكي بمستشفى معهد ناصر.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تشخيص إصابة الطفلة بالضمور العضلي الشوكي بعد إجراء الفحوصات الإكلينيكية اللازمة والفحوصات الچينية والبيولوچيا الجزئية، مضيفًا أنه تم عرضها على اللجنة العليا، برئاسة الدكتور محمد حساني مساعد وزيرة الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، وتضم أساتذة من كل من (وزارة الصحة والسكان والجامعات المصرية والخدمات الطبية للقوات المسلحة)، حيث تم مناظرة الحالة بعد اكتمال الملف الطبي الخاص بها وإقرار جاهزيتها لتلقي العلاج الچيني.

وأشار مجاهد إلى أنه تم استقبال الطفلة بمركز علاج الضمور العضلي الشوكي بمستشفى معهد ناصر قبل ٤٨ ساعة من عملية الحقن، حيث تم إجراء فحوصات معملية لها شملت ( صورة دم، وظائف كلى، وظائف كبد، ووظائف قلب)، لبدء تلقي الطفلة العلاج.

ولفت مجاهد إلى أن مركز علاج الضمور العضلي الشوكي يعد بمثابة وحدة مستقلة كاملة داخل مستشفى معهد ناصر، حيث تم تجهيزها على أعلى مستوى وفقًا للمعايير العالمية في مكافحة العدوى ومعايير الجودة، مضيفًا أن الوحدة تضم غرفة عناية مركزة، غرفة لتحضير وتجهيز العلاج الچيني، وغرف للمتابعة.

وأضاف مجاهد أنه تتم متابعة حالة الطفل بعد الحقن من قبل استشاريين في تخصصات (مخ وأعصاب، أطفال، تغدية وعلاج طبيعي) وذلك أسبوعيًا على مدار 3 شهور.

ولفت مجاهد إلى تخصيص الخط الساخن ١٠٦ لتلقي استفسارات المواطنين حول المبادرة، وطرق تلقي العلاج للحالات المصابة من الأطفال بعد تقييمها، مضيفًا أنه تم تخصيص حساب داخل صندوق (تحيا ) لدعم علاج مرضى الضمور العضلي الشوكي.

وزيرة الصحة: مركز علاج الضمور العضلي الشوكي بمستشفى معهد ناصر يبدأ حقن العلاج الچيني لإحدى الأطفال
وزيرة الصحة: مركز علاج الضمور العضلي الشوكي بمستشفى معهد ناصر يبدأ حقن العلاج الچيني لإحدى الأطفال
وزيرة الصحة: مركز علاج الضمور العضلي الشوكي بمستشفى معهد ناصر يبدأ حقن العلاج الچيني لإحدى الأطفال
وزيرة الصحة: مركز علاج الضمور العضلي الشوكي بمستشفى معهد ناصر يبدأ حقن العلاج الچيني لإحدى الأطفال
وزيرة الصحة: مركز علاج الضمور العضلي الشوكي بمستشفى معهد ناصر يبدأ حقن العلاج الچيني لإحدى الأطفال
وزيرة الصحة: مركز علاج الضمور العضلي الشوكي بمستشفى معهد ناصر يبدأ حقن العلاج الچيني لإحدى الأطفال
وزيرة الصحة: مركز علاج الضمور العضلي الشوكي بمستشفى معهد ناصر يبدأ حقن العلاج الچيني لإحدى الأطفال
وزيرة الصحة: مركز علاج الضمور العضلي الشوكي بمستشفى معهد ناصر يبدأ حقن العلاج الچيني لإحدى الأطفال
وزيرة الصحة: مركز علاج الضمور العضلي الشوكي بمستشفى معهد ناصر يبدأ حقن العلاج الچيني لإحدى الأطفال

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مستثمرو برج العرب : 335 مصنعا تتسابق للحصول على «بكل فخر صنع فى مصر»

مستثمرو برج العرب : 335 مصنعا تتسابق للحصول على «بكل فخر صنع فى مصر»

تعاون بين «تحيا مصر» والأورمان لتطوير 12 ألف منزل بـ400 ألف جنيه

تعاون بين «تحيا مصر» والأورمان لتطوير 12 ألف منزل بـ400 ألف جنيه

ردا على الشائعات.. «الهجرة» تنظم زيارة إلى كاتدرائية «ميلاد المسيح» لوفد أبناء المصريين بالخارج

ردا على الشائعات.. «الهجرة» تنظم زيارة إلى كاتدرائية «ميلاد المسيح» لوفد أبناء المصريين بالخارج

بعد زيارتهم المسجد.. وفد أبناء المصريين بالخارج: «الفتاح العليم» إنجاز عظيم في العمارة الإسلامية

بعد زيارتهم المسجد.. وفد أبناء المصريين بالخارج: «الفتاح العليم» إنجاز عظيم في العمارة الإسلامية