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اتخذ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون قرارًا بصرف النظر عن التعاقد مع محمد مجلي لاعب خط وسط نادي المقاولون العرب، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وجاء قرار كارتيرون بصرف النظر عن مجلي بعدما حصل مسئولي الزمالك على توقيع مهند لاشين، لاعب خط وسط نادي طلائع الجيش، تمهيدًا لانضمامه للفريق الأبيض بداية من الموسم المقبل.

وستنهي إدارة القلعة البيضاء خلال الايام القليلة المقبلة كافة التفاصيل الخاصة بفقة مهند لاشين، مع ادارة طلائع الجيش.