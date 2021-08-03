أخبار عاجلة

فقاعة مفتوحة في بطولة العالم للدراجات ومسحات كل 72 ساعة -
بعد تأكد مشاركة بيج رامي ومحمد شعبان.. حسن مصطفى يتأهل رسميًا لمستر أولمبيا -
حسام حسن يعلن قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة سيراميكا كليوباترا -
المقاولون يواصل عروضه القوية بالفوز على أسوان -
للإمساك بهما.. محافظة الجيزة تضع «أطعمة مخدرة» للقردين الهاربين بحدائق الأهرام -
أمريكا تحذر من السفر إلى تركيا بسبب كورونا وتخفف قيود السفر للهند -
بيراميدز يهزم الجونة بثنائية -
وزير الداخلية الفرنسي: اندلاع حريق كبير في جنوب البلاد -
التقديم اليوم والمقابلة من الغد .. وظائف خالية لجميع المؤهلات بالقاهرة والمحافظات -
اتهمتهم النيابة بمنع مذيعة من الظهور على الهواء وبرأتهم المحكمة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

يصرف النظر عن صفقته الجديدة بسبب «لاشين»

Print
الزمالك يصرف النظر عن صفقته الجديدة بسبب «لاشين» يصرف النظر عن صفقته الجديدة بسبب «لاشين»

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

اتخذ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون قرارًا بصرف النظر عن التعاقد مع محمد مجلي لاعب خط وسط نادي المقاولون العرب، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وجاء قرار كارتيرون بصرف النظر عن مجلي بعدما حصل مسئولي الزمالك على توقيع مهند لاشين، لاعب خط وسط نادي طلائع الجيش، تمهيدًا لانضمامه للفريق الأبيض بداية من الموسم المقبل.

وستنهي إدارة القلعة البيضاء خلال الايام القليلة المقبلة كافة التفاصيل الخاصة بفقة مهند لاشين، مع ادارة طلائع الجيش.

يُذكر أن الزمالك يسعى للتعاقد مع أكثر من لاعب خط وسط مميز، خلال الميركاتو الصيفي، لتعويض العجز الذي يعاني منه الفريق في مركز خط الوسط، خاصة بعد رحيل التونسي فرجاني ساسي، الذي انتقل إلى صفوف الدحيل القطري.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
موعد مباراة الزمالك القادمة فى الدورى المصري الممتاز ضد وادي دجلة

موعد مباراة الزمالك القادمة فى الدورى المصري الممتاز ضد وادي دجلة

عبدالمنصف يعادل رقم الحضري في «الكلين شيت» قبل مواجهة الزمالك

عبدالمنصف يعادل رقم الحضري في «الكلين شيت» قبل مواجهة الزمالك

حقائق وأرقام في تاريخ مواجهات الزمالك ووادي دجلة

حقائق وأرقام في تاريخ مواجهات الزمالك ووادي دجلة

الاتحاد يقرر نقل مباراة الزمالك مع دجلة قبل المباراة ب٢٤ ساعة

الاتحاد يقرر نقل مباراة الزمالك مع دجلة قبل المباراة ب٢٤ ساعة