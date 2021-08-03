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هنأ الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، المنتخب الوطني لكرة اليد بالتأهل لنصف نهائي منافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وقال حسين في بيان رسمي: «أتقدم باسمى وباسم أعضاء لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب بخالص التهنئة للمنتخب الوطني لكرة اليد للتأهل لنصف نهائي فعاليات أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠».

وأضاف: «تثنى اللجنة على الأداء المتميز والرائع والبطولي الذي أثمر وحقق التأهل للمرة الأولى في تاريخ المنتخبات العربية والإفريقية، وتعرب لجنة الشباب والرياضة عن خالص التهانى للمنتخب على تحقيق هذا الإنجاز الكبير».

وأتم:«نرجو الله دوام التقدم والتوفيق لأبطال وبطلات البعثة المصرية في طوكيو لتحقيق المزيد مِن الانجازات بالحدث العالمي الأبرز والأهم».

وتأهل منتخب اليد، لنصف نهائي منافسات أولمبياد طوكيو 2020، عقب الفوز على منتخب المانيا بنتيجة 31 / 26، وسيلاقي نظيره الفرنسي في نصف نهائي المحفل العالمي.