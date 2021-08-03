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حرص محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على الحديث مع زملائه في معسكر الفريق في برج العرب عن أهمية المباريات المتبقية للفريق في بطولة الدوري الممتاز.

وشدد شيكابالا على اللاعبين على ضرورة ان يتعاملوا مع المباريات القادمة على انها مباريات كئوس غير مقبول فقد أي نقطة.

وأكد على اللاعبين ان المباريات المتبقية هي من تحسم البطولة وان الاستهتار أو التخاذل غير مقبول تماما .

يُذكر أن الزمالك يستعد لخوض مباراة غزل المحلة، المقرر لها السبت المقبل، على استاد الإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.