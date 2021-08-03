أخبار عاجلة

فقاعة مفتوحة في بطولة العالم للدراجات ومسحات كل 72 ساعة -
بعد تأكد مشاركة بيج رامي ومحمد شعبان.. حسن مصطفى يتأهل رسميًا لمستر أولمبيا -
حسام حسن يعلن قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة سيراميكا كليوباترا -
المقاولون يواصل عروضه القوية بالفوز على أسوان -
للإمساك بهما.. محافظة الجيزة تضع «أطعمة مخدرة» للقردين الهاربين بحدائق الأهرام -
أمريكا تحذر من السفر إلى تركيا بسبب كورونا وتخفف قيود السفر للهند -
بيراميدز يهزم الجونة بثنائية -
وزير الداخلية الفرنسي: اندلاع حريق كبير في جنوب البلاد -
التقديم اليوم والمقابلة من الغد .. وظائف خالية لجميع المؤهلات بالقاهرة والمحافظات -
اتهمتهم النيابة بمنع مذيعة من الظهور على الهواء وبرأتهم المحكمة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

موسيماني يقرر إراحة الشناوي أمام وادي دجلة

Print
موسيماني يقرر إراحة الشناوي أمام وادي دجلة موسيماني يقرر إراحة الشناوي أمام وادي دجلة

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قرر بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهللي اراحة حارس المرمى الأساسي محمد الشناوي عن لقاء وادي دجلة.

ومن المقرر أن يواجه المارد الأحمر نظيره وادي دجلة غداً الأربعاء ضمن مباريات الجولة 22 من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وفضل موسيماني اراحة عناصر الاولمبي وفي مقدمتهم محمد الشناوي عن لقاء الغد والاعتماد على القوام الأساسي الذي خاض مواجهة أسوان الأخيرة.

ويحتل فريق الأهلي وصافة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 58 نقطة وبفارق 3 نقاط عن المتصدر الذي خاض مباراة أكثر، فيما يتواجد وادي دجلة عند المركز قبل الاخير بعدما جمع 23 نقطة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
موعد مباراة الزمالك القادمة فى الدورى المصري الممتاز ضد وادي دجلة

موعد مباراة الزمالك القادمة فى الدورى المصري الممتاز ضد وادي دجلة

عبدالمنصف يعادل رقم الحضري في «الكلين شيت» قبل مواجهة الزمالك

عبدالمنصف يعادل رقم الحضري في «الكلين شيت» قبل مواجهة الزمالك

حقائق وأرقام في تاريخ مواجهات الزمالك ووادي دجلة

حقائق وأرقام في تاريخ مواجهات الزمالك ووادي دجلة

قبل إجراء القرعة .. تعرف على المنتخبات المتوقع وقوعها مع مصر في أمم أفريقيا 2022

قبل إجراء القرعة .. تعرف على المنتخبات المتوقع وقوعها مع مصر في أمم أفريقيا 2022