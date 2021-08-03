موسيماني يقرر إراحة الشناوي أمام وادي دجلة

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قرر بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهللي اراحة حارس المرمى الأساسي محمد الشناوي عن لقاء وادي دجلة.

ومن المقرر أن يواجه المارد الأحمر نظيره وادي دجلة غداً الأربعاء ضمن مباريات الجولة 22 من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وفضل موسيماني اراحة عناصر المنتخب الاولمبي وفي مقدمتهم محمد الشناوي عن لقاء الغد والاعتماد على القوام الأساسي الذي خاض مواجهة أسوان الأخيرة.

ويحتل فريق الأهلي وصافة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 58 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الزمالك المتصدر الذي خاض مباراة أكثر، فيما يتواجد وادي دجلة عند المركز قبل الاخير بعدما جمع 23 نقطة.