أمين عام اللجنة الأولمبية من طوكيو: سنسحق فرنسا وأخشى على كريم هنداوى من الغرور

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حصلت المصرى اليوم على أول تصريح من المهندس شريف العريان أمين عام اللجنة الاولمبية في طوكيو حول أداء المنتخب الأولمبى لكرة اليد.

قال المهندش شريف العريان أن الأداء الذي لعب به أبناؤنا مشرف للغاية ونال إعجاب الجميع ،خاصة الحارس كريم الهنداوى حارس منتخب مصر الأولمبى لكرة اليد.

أضاف أمين عام اللجنة الاولمبية قائلا أخشى على الحارس كريم هنداوى من الغرور بعد المباراة الرائعة التي أداها اليوم والتى تأهلنا بها للمربع الذهبى .

وأشار المهندس شريف العريان إلى أن منتخب مصر الأولمبى لكرة اليد قادر على ان يسحق فرنسا في المباراة القادمة وسنتأهل للنهائى وسنفوز بالبطولة وستكون المرة الأولى التي يحصل عليها منتخب مصرى على ميدالية في لعبة جماعية

ونهى المهندس العريان كلامه مؤكدا أن مصر قادرة على الفوز بالبطولة وسنكون محط أنظار وحديث العالم خلال الساعات القليلة المقبلة